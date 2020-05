11.50 BANG-BANG

Der Wilde Westen – Die wahre Geschichte Eine Dokureihe von Robert Redford zeigt Helden, Rebellen und Haudegen der Pionierzeit Amerikas. Um 18.20 Uhr reicht ORF 3 zum Thementag den Klassiker Rivalen unter roter Sonne mit Charles Bronson und Alain Delon. Den Hauptabend übernimmt John Wayne mit Rio Grande und Der Teufelshauptmann. Bis 23.50, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Italiens fehlende Pfleger 2015 hat die Neapolitanerin Serena Caterino ihr Studium zur qualifizierten Krankenpflegerin abgeschlossen. Zwei Jahre lang versuchte sie vergeblich in Italien eine Anstellung zu finden. Schließlich ergriff sie ihre Chance, als sie eine Stelle in Deutschland angeboten bekam. Bis 20.15, Arte

19.56 DOKUMENTATION

Feierabend: Peter Simonischek "Wenn "Wahrhaftigkeit" gelingt, erzählt er, dann feiert der Burgschauspieler "ein Fest des Augenblicks". Bis 20.15, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Ein Sommer in Österreich Marcel Hirscher feiert heute Abend sein Debüt als ORF-Moderator und macht Lust auf Urlaub in Österreich. Bis 21.50, ORF 2

20.15 SIE WAR DIE GRÖSSTE

Astrid (Unga Astrid, S/DK/D 2018, Pernille Fischer Christensen) Astrid Ericsson wächst auf dem Land in einfachen, streng katholischen Verhältnissen auf. Mit 18 Jahren wird sie ungewollt schwanger und muss ihr Zuhause verlassen. Der Beginn einer einzigartigen Laufbahn: die Biografie der großen Astrid Lindgren mit Bildern, so idyllisch wie Lönneberga und Bullerbü zusammen. Bis 22.10, ZDF

20.15 KICKSCHICKSAL

Das Wunder von Bern (D 2003, Sönke Wortmann) Im WM-Finale im Wankdorf-Stadion in Bern besiegt 1954 die deutsche Nationalmannschaft die ungarische mit 3:2 – ein Mythos ward geboren. Mischung aus dramatischen Momenten im Leben eine Familie und detailgenauen Fußballszenen. Bis 22.35, Kabel eins

22.25 LECKER CHIANTI

Das Schweigen der Lämmer (Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Ein nach wie vor überaus feinnerviges Stück Suspense zwischen realistischer Sprödheit und mythischer Bildgewalt. Selten war das Böse mit so viel Lust bei der Sache, selten zeitigte Lust so abgründige Folgen. Stilbildend. Bis 0.25, ZDF neo

23.30 LÄSTERMÄULCHEN

Die Carolin Kebekus Show Deutschlands giftigste Comedienne wirft in acht neuen Folgen wieder ihre Pointenschleuder an. Dringende Empfehlung! Bis 0.15, ARD

23.55 SÄNGERIN IM OSTEN

Solo Sunny (DDR 1979, Konrad Wolf) Ingrid Sommer (Renate Krößner) hängt ihre Arbeit in der Fabrik an den Nagel, um als Sängerin Sunny Karriere zu machen. Eine musikalische Milieustudie in der männerdominierten Welt des Unterhaltungsbusiness. Bis 1.35, MDR