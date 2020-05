Schönen guten Morgen am Mittwoch, hier sind deine News:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Inland] Die Grünen haben eine neue Troubleshooterin, aber alte Probleme.

Nach Nehammer-Appell an Wien fordert Ludwig Ordnungsruf des Kanzlers.

[Wirtschaft] Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark gegen Merkel-Macron-Plan.

[Wissenschaft] Sars-CoV-2 könnte von Menschen auf Markt in Wuhan verbreitet worden sein.

Corona-Krise ließ CO2-Emissionen zeitweise um 17 Prozent sinken.

Podcast: Worum es beim Corona-Streit zwischen Wien und Nehammer wirklich geht.

[Wetter] Von Norden her stauen sich die Wolken an den Alpen und es muss vor allem von Tirol bis zum südlichen Niederösterreich mit dichten Wolken und zeitweisem Regen gerechnet werden. Im Norden und Osten ist die Schauerneigung deutlich geringer, ausgeschlossen können sie aber nicht werden und auch im Süden bleibt es großteils trocken, hier lockern die Wolken auch am meisten auf. Bis 24 Grad.

[Zum Tag] Der Weltbienentag wird seit dem Jahr 2018 am 20. Mai gefeiert. An diesem Tag wurde 1734 der Pionier der modernen Imkerei Anton Janša geboren.