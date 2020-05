Strandurlaub in Vorarlberg

Warum denkt bei Austrostränden jeder an Kärnten? Westlich von Fußach gibt es mit dem Rohrspitz einen von vielen Naturbadeplätzen am Bodensee. Und wer sich fast so mondän wie in Rimini benetzen will, legt sich in eines der stilvollen Badehäuser – etwa in Lochau.

