Oberösterreich: Mountainbiken am Attersee

Das Ostufer des Attersees: Das ist frische Bergluft in den Morgenstunden und wärmende Sonnenstrahlen weit in den Abend hinein. Eine ideale Kombination für einen aktiven Vormittag und einen "lazy afternoon" an den Gestaden des Sees. Für Bewegungshungrige bietet die Ostseite des größten zur Gänze in Österreich liegenden See einiges: Bergwandern im Höllengebirge oder rassige Klettereien am scharfen Kalk der Adlerspitzen und natürlich Biken, Biken, Biken.

Zwischen Attersee und Traunsee erstreckt sich eine riesige, von Obstwiesen eingerahmte und von versteckten Almflächen unterbrochene Waldfläche, der Naturpark Attersee-Traunsee. Der rund 77 Quadratkilometer große Naturpark ist von einem dichten Forststraßennetz durchzogen, von denen viele auch offiziell als Mountainbikestrecken ausgewiesen sind. Die technischen Anforderungen sind moderat, Streckenlänge und Höhenmeter sind nach eigenem Gusto beliebig variierbar. (neu)

www.naturpark-attersee-traunsee.at