Die rote Pille verspricht in "The Matrix" den Pfad zur Wahrheit. Foto: Kate Hliznitsova/Unsplash

Es ist einer der bekanntesten Szenen aus der Filmtrilogie Matrix. Morpheus bietet dem Hoffnungsträger Neo zwei Pillen an, blau und rot. Erstere löscht seine Erinnerungen über den wahren Zustand der Welt und lässt ihn weiter in einer Illusion leben. Zweitere erlaubt es ihm, auf dem gefährlichen Pfad zur Erleuchtung voranzuschreiten.

In der Rolle der Wahrheitssucher und -verkünder sehen sich auch einige Mitglieder des Reddit-Forums "The Red Pill". Was auf den ersten Blick wirken könnte, wie eine Selbsthilfegruppe für Männer in Fragen zu Dating und Beziehung offenbart sich bei genauerem Hinsehen als eine der letzten Bastionen der Misogynie auf der Plattform.

Einst 300.000 Nutzer stark

Rund 300.000 Abonnenten hatte der Subreddit noch Ende 2018. Im vergangenen Jahr verhängte das Portal allerdings den "Quarantäne"-Status über diese Gemeinschaft aufgrund "schockierender oder sehr verletzender Inhalte". Aktiv bleiben konnte sie weiterhin, allerdings spielt der Empfehlungsalgorithmus beliebte Beiträge nur noch an User aus, die bereits dabei sind.

Mittlerweile wird auch eine eigene Website gepflegt, da man die endgültige Sperrung fürchtet. In den letzten Jahren ist Reddit verstärkt gegen misogyne Communities vorgegangen.

Selbsthilfe

Gewidmet ist "The Red Pill" laut eigener Beschreibung der "Diskussion sexueller Strategien in einer Kultur, in der Männern zusehends immer weniger positive Identität zugestanden" würde. Gleichzeitig sind "slut" und "bitch" (zu Deutsch: "Schlampe") etablierte Synonyme für "Frau". Immer wieder gibt es in "The Red Pill" Überschneidungen zu extremen Rändern der Incel-Communities, in denen ein sehr ähnliches Bild von Frauen gepflegt wird.

In Beratungspostings wird munter auf Pseudowissenschaft gesetzt. Auf großen Zuspruch stoßen immer wieder auch Thesen und Aussagen von sogenannten Pick-up-Artists. Ein Nutzer empfiehlt anderen, die Treue der Partnerin durch das beständige Erzeugen von Schuldgefühlen zu erhalten, sollte sie auch nur daran denken, sich mit männlichen Freunden zu treffen. Ein anderer empfiehlt, beim Umgang mit attraktiven Frauen den eigenen "Urinstinkten" freien Lauf zu lassen – oder anders gesagt: sich sämtliche Höflichkeit zu sparen und "Anmachsprüche" auszupacken, die in der Realität hauptsächlich in Pornofilmen funktionieren.

"Lieb und nett ist nicht mehr attraktiv"

Der Guardian, dessen Autor Stephen Marche "Red Pill" als das "Herz der modernen Misogynie" bezeichnet, hat mit "Morpheus Manfred", dem Chefmoderator des Subreddits gesprochen. Dieser beklagt, dass das Anbandeln nicht mehr so funktioniere, wie in der Jugendzeit seiner Eltern. Die Wankelmütigkeit der Frauen habe seiner Ansicht nach in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Wenn man nach einem ersten Flirt ein Date vereinbare, dann tauche sie oft gar nicht erst auf oder man bekomme kurz davor eine Absage.

"Lieb und nett [zu sein] ist nicht mehr attraktiv. Die Mannosphäre ist für mich ein Ersatzvater geworden, der mir die Lebensweisheiten gibt, die ich nie bekommen habe." Das Forum solle ein Ort sein, an dem Männer über männliche Themen reden könnten, ohne auf sozialen Medien an den Pranger gestellt zu werden. Dass es auch hasserfüllte Botschaften gepostet werden, bestreitet er nicht. Doch man lasse sie stehen, da ihre Verfasser keinen anderen Ort hätten, an dem sie "Dampf ablassen" könnten.

Letztlich sei es aber das Ziel, dass die Mitglieder aus den vielen Hilfestellungen lernen, Frauen zu verstehen. Er selbst, so sagt er, hat seine langjährige Freundin mithilfe der Red Pill-Ratschläge gefunden. Das Forum sei im Grunde nichts anderes, als die Online-Version von Männergesprächen in Umkleiden.

Opferthese

Letztlich, so fasst der Guardian zusammen, operiert man in dem Forum mit der falschen Prämisse. Man pflegt das Bild eines in Beziehungsfragen seit Urzeiten angeblich ausgelieferten Mannes, scheint sich aber eigentlich damit schwer zu tun, dass Frauen heute mehr sexuelle und finanzielle Macht über ihr Leben und ihren Körper haben.

Und man versucht die oft schmerzhafte Komplexität beim Umgang mit Liebe und Verlangen mit Schema-F-Anleitungen zu lösen. Frei nach einem anderen Grundsatz, der bei Red Pill-Nutzern viel Zuspruch findet: "All Women Are Like That" – "Alle Frauen sind so." (gpi, 20.05.2020)