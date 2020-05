Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Der Rücktritt von Alpinskistar Anna Veith rückt näher. Die Salzburger Olympiasiegerin lässt am Samstag in einem Gespräch mit Alexandra Meissnitzer "nach ihrem dritten Comeback in vier Jahren die vergangene Saison Revue passieren", wie es in einer Presseaussendung des Skiverbands heißt. Der Livestream findet Samstag ab 18.55 Uhr aus Schladming/Rohrmoos statt, ORF 1 überträgt live.

Vergangene Woche schrieb die Kronenzeitung, dass die 30-jährige Salzburgerin ihre erfolgreiche Karriere beenden wird, bestätigt wurde dies allerdings nicht. "Immer mehr verdichten sich nämlich in Insiderkreisen die Gerüchte, dass sie statt der kommenden Saison entgegen direkt in die Ski-Pension fährt. Nächste oder übernächste Woche, also jedenfalls noch im Mai, soll sie demnach offiziell ihren Rücktritt erklären", schrieb die "Kronen Zeitung". Der ÖSV-Medienpartner spekulierte, dass dies "auch private Gründe haben dürfte".

Veith, geborene Fenninger und seit April 2016 mit Manuel Veith verheiratet, ist eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der vergangenen Jahre. Die Salzburgerin ist Olympiasiegerin (Super-G 2014), dreifache Weltmeisterin (Super-Kombination 2011, Super-G und Riesentorlauf 2015), zweimal Gesamtweltcupsiegerin (2013/14 und 2014/15) und dreimal Österreichs Sportlerin des Jahres (2013, 2014, 2015). Nach ihren herausragenden Saisonen 2013/14 und 2014/15 warfen sie allerdings schwere Verletzungen immer wieder zurück. (APA, 20.5.2020)