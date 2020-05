Jürgen Klopp: "Super Tore, echter Kampf, enge Spiele".

Liverpool – Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den Neustart der deutschen Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende positiv bewertet. "Die Spiele waren wirklich gut: Super Tore, echter Kampf, enge Spiele", sagte der frühere Dortmund-Coach am Dienstag. "In Deutschland geht es für viele Teams um alles, sie wollen in der Liga bleiben. Das gleiche wird in England passieren", so Klopp.

Die Bundesliga sieht der Deutsche auch als Vorbild für die Premier League, die wegen der Corona-Krise noch pausiert. "Es sieht so aus, als ob es bald wieder möglich wäre – und in Deutschland ist es schon möglich – ohne Zuschauer zu spielen." Er sei sehr froh über die Rückkehr ins Training in Kleingruppen am Dienstag. "Ich bin wirklich gerne mit Ulla zu Hause und habe Zeit für verschiedene Sachen, aber ich bin ein Fußball-Trainer und ich will mit den Jungs zusammen sein", meinte Klopp. "Dass der Fußball kurz vor dem Comeback steht, ist auch ein gutes Signal für die Menschen."

"Der beste Arschtritt der Welt wird fehlen"

Beeindruckt hätten ihn in der Bundesliga Werte wie die Laufleistung der Spieler. "Die Teams sind 117 oder 118 Kilometer gelaufen ohne dass sie jemand dafür angefeuert hätte. Nur, weil du es willst, weil du es für deine Teamkollegen tust. Das ist genau das, was wir auch tun müssen", sagte er. Ohne die Fans werde seinem Team aber "der beste Arschtritt der Welt im richtigen Moment" fehlen.

Die Rückkehr nach der Corona-Pause sei für seine Spieler beim Tabellenführer der Premier League "ein bisschen wie eine Rückkehr nach einer Verletzung. Die Jungs sind fit, wenn man ihre Ausdauer anschaut – sie könnten wahrscheinlich einen Marathon laufen – aber wenn man wieder Fußball spielt, sieht man, wie anders das ist." (APA; 20.5.2020)