Um das Sagen und das Geld bei Österreichs weitaus größter Tageszeitung, die "Krone", streiten die Eigentümer seit Jahrzehnten: Familie Dichands und die deutsche Funke-Mediengruppe – die bei ihren Österreich-Engagements wiederum seit 2018 den Immobilienmilliardär René Benko an Bord hat. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Entscheidung im Gesellschafterstreit um das Sagen und das Geld bei Österreichs größte Tageszeitung "Kronen Zeitung": Laut Herausgeber und Eigentümervertreter Christoph Dichand hat ein Schweizer Schiedsgericht die Vorrechte der Dichands in den Verträgen mit der Funke-Mediengruppe "vollinhaltlich" bestätigt.

Christoph Dichand sieht damit die Rechte der Familie Dichand, vor allem aber die Grundwerte der Kronen Zeitung "letztgültig manifestiert", ließ er verlauten: "Was vereinbart wurde, ist einzuhalten."

Die Entscheidung zementiert vorerst die jahrzehntelange Pattsituation zwischen den "Krone"-Eigentümern, Familie Dichand und der deutschen Funke-Gruppe, die 2018 die Signa-Gruppe von René Benko an "Krone" und "Kurier" beteiligt hat.

Eine Stellungnahme der Funke-Gruppe liegt bisher nicht vor.

Jahrzehntelanger Streit Dichand vs. Funke-Gruppe

Um das Sagen und das Geld bei Österreichs meistgelesener und nicht nur an politischem Einfluss reichster Tageszeitung streiten die Eigentümer seit Jahrzehnten. Die "Krone" gehört zu je 50 Prozent der Gründerfamilie Dichand und der deutschen Funke-Mediengruppe ("Westdeutsche Allgemeine", "Hamburger Abendblatt", "Hörzu"). Seit 2018 hält der österreichische Immobilienmilliardär René Benko über seine Signa-Gruppe eine Minderheitsbeteiligung an den Funke-Beteiligungen in Österreich bei "Krone" und "Kurier".

Benko will die Funke-Anteile komplett übernehmen, wenn die Vorrechte der Dichands aus den Altverträgen beendet oder neu geregelt sind. Diese Vorrechte und die Kündigung der alten Verträge zwischen Dichand und Funke waren Gegenstand des lange erwarteten Schiedsverfahrens nach Schweizer Recht. Die Funke-Gruppe hat die Verträge gekündigt, die Dichands bekämpften diese Kündigung.

Sieben Millionen Euro garantierter Gewinn

Die Vereinbarungen aus 1987, als die Funke-Gruppe bei der "Krone" einstieg, wurden erst 2003 fixiert. Sie garantieren den Dichands einen jährlichen Vorabgewinn von mehr als sieben Millionen Euro, unabhängig vom Geschäftsgang und Gewinn der "Krone". Die Mitgesellschafter müssen für diesen Gewinn aufkommen, wenn ihn die "Krone" nicht abwirft, das war in den vergangenen Jahren bereits der Fall.

Die Dichands haben zudem das Sagen in der Redaktion und bei ihrer personellen Besetzung.

Die jüngsten Angriffspunkte der Funke-Gruppe

Die Funke-Gruppe hat seit dem Einstieg von René Benko einige neue Angriffe gegen Christoph Dichand und seine Familie gestartet.

Im Frühjahr 2019 beantragte sie die Abberufung und Entlassung Christoph Dichands als Herausgeber und Chefredakteur der "Kronen Zeitung" wegen Spesen- und Abrechnungsvorwürfen.

Die Anträge scheiterten an der Pattsituation in der Gesellschafterversammlung mit 50:50 Prozent der Stimmen.

Die Funke-Gruppe brachte die Abstimmungen vor das Handelsgericht Wien. Sie argumentiert: Mit der Aufteilung der 50 Prozent "Krone"-Anteile von Hans Dichand auf seine Witwe Helga und die drei Kinder Michael, Johanna und Christoph halten die vier Erben jeweils 12,5 Prozent. Stimmrechte gebe es aber nur für volle Prozente Gesellschaftsanteil – die Dichands hätten nun deshalb nur viermal 12, also 48 Prozent Stimmrechte und wären damit in der Minderheit. Die Verfahren am Handelsgericht wurden bis zu einer Entscheidung des Schiedsgerichts unterbrochen.

Mit der Verwässerung der Stimmrechte der Dichands argumentiert die Funke-Gruppe seit Jahreswechsel auch vor den Kartellbehörden: Sie meldete alleinige Kontrolle über die "Kronen Zeitung" an, weil sie ja 50 Prozent Stimmrechte habe und die Dichands nur 48. Die Bundeswettbewerbsbehörde brachte den Antrag zur Klärung vor das Kartellgericht (Oberlandesgericht Wien).

Zuletzt meldete "Die Presse", dass die Funke-Gruppe die Auszahlung von "Krone"-Gewinnen an die Dichands verweigere. Das tat sie schon einmal. Diese Frage hängt ebenfalls an der Entscheidung des Schiedsgerichts – das erst klärt, ob die Dichands weiter ihren garantierten Gewinn bekommen müssen oder nur die Hälfte des tatsächlichen Gewinns.

Die Größe der "Krone"

27,2 Prozent der Österreicherinne und Österreicher ab 14 Jahren lesen nach eigenen Angaben laut Media-Analyse täglich die "Kronen Zeitung". Österreichs zweitgrößte Tageszeitung, die kostenlose "Heute" kommt auf 12,2 Prozent bundesweit. In Wien hat "Heute" die "Krone" überholt. Herausgeberin von "Heute" und wesentlich über eine Stiftung beteiligt ist Eva Dichand, die Frau von "Krone"-Herausgeber und Eigentümervertreter Christoph Dichand.

Der "Kronen Zeitung" und dem "Kurier" gehört Österreichs größter Zeitungsverlagskonzern Mediaprint zu je 50 Prozent mit einem Jahresumsatz von rund 420 Millionen Euro. Der "Kurier" gehört zu 50,56 Prozent Raiffeisen, die übrigen 49,44 hält die Funke-Gruppe zusammen mit René Benkos Signa-Gruppe.



Diese Story wird laufend ergänzt.



(fid, 20.5.2020)