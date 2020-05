Julian Baumgartlinger Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – In einer gemeinsamen Aktion greifen Österreichs Fußballteamspieler und der Verband (ÖFB) den heimischen Fußballvereinen in der Corona-Krise mit je 500.000 Euro unter die Arme. Teamkapitän Julian Baumgartlinger und ÖFB-Präsident Leo Windtner präsentierten am Mittwoch bei einem Pressetermin in Wien den mit einer Millionen Euro dotierten Notfall-Fonds. (APA; 20.5.2020)