Printsujet der aktuellen Palmers-Kampagne. Foto: Ina Gavrich

Wien – Die Wiener Mediaagentur Havas Media hat den Mediaetat der Wäschemarke Palmers gewonnen. Hand in Hand mit der Wiedereröffnung der Stores in Österreich und mit dem Launch der neuen Sommerkampagne übernehme man die Mediaplanung für Palmers, so Havas Media am Mittwoch in einer Aussendung.

Erstmals seit 2011 ist Palmers mit der neuen Kampagne wieder im Fernsehen präsent. Palmers Official

Damit einher geht ein Comeback auf den Bildschirmen: Erstmals seit 2011 wird die Marke wieder mit TV-Spots inszeniert. "Da Bewegtbild in jeder Phase der Customer Journey Bedeutung hat, gelangt die Marke somit erfolgreich ins relevant Set der Kaufentscheidungen", so Kathrin Fast, Client Service Director bei Havas Media Austria. Verstärkt bedient werden sollen auch die Online-Kanäle. (red, 20.5.2020)