Premier Plenković wird vorgeworfen, mit einer frühen Wahl von günstigen Entwicklung der Infektionszahlen profitieren zu wollen. Foto: Damir SENCAR / AFP

Zagreb – In Kroatien wird am 5. Juli ein neues Parlament gewählt. Diesen Termin legte Staatspräsident Zoran Milanović am Mittwoch fest, wie die Nachrichtenagentur Hina meldete.

Das Parlament hatte am Montag seine Auflösung beschlossen, was den Weg für Wahlen im Sommer freimachte. Der Schritt war von Protesten begleitet worden, da Kritiker der Regierungspartei von Premierminister Andrej Plenković vorwerfen, durch einen frühen Wahltermin von der aktuell günstigen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen profitieren zu wollen.

Die vierjährige Legislaturperiode würde regulär im Oktober auslaufen. Die Opposition kritisiert, dass das Parlament aufgelöst wird, ehe das geplante Gesetz zum Wiederaufbau von Zagreb nach dem März-Erdbeben verabschiedet wurde. (APA, red, 20.5.2020)