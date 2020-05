Teil eins der Tretlager-Livetalk-Trilogie für mehr legale Mountainbike-Strecken in Österreich startet heute Abend um 19 Uhr. Foto: Montage - Lines Magazin

Diese Beispiele machen Mountainbikern Hoffnung. Obwohl die Ausübung des Sports in Österreich durch das Forstgesetz von 1975 kaum oder nur sehr beschränkt legal möglich ist, haben es eine Reihe lokaler Initiativen trotzdem geschafft, in ihrem direkten Umfeld etwas zu bewegen. Diese Erfolgsgeschichten werden im Rahmen des zweiten Tretlager-Livetalks am Mittwochabend ab 19 Uhr vorgestellt.

Erfolgsmodelle aus dem ganzen Land

Mit dabei sind diesmal Verena Böhm-Hennes von MTB Innsbruck, die erzählen wird, wie die Gruppierung für Tirols Mountainbike-Szene den Arzler-Alm-Trail realisiert hat. Sau Ferguson von Wienerwald Trails wird erklären, mit welchen Widerständen und Unterstützungen er und seine Mitstreiter zu tun hatten, als sie das Trailnetzwerk mit Großstadtanbindung umgesetzt haben.

Besonders spannend werden die Ausführungen von Martin Samek vom Trailwerk Wachau. Der Verein hat es geschafft, in Niederösterreich in 14 Monaten und mit über 100 freiwilligen Helfern in mehr als 3.500 Arbeitsstunden zwölf Wege aus dem Boden zu stampfen. Ebenfalls fleißig am Bauen ist Philipp Kettner vom Bikepark Brandnertal in Vorarlberg. Seine Geschichte war an dieser Stelle bereits zu lesen. Welchen positiven Einfluss ein gut funktionierender Radclub auf eine Region haben kann, wird David Schöggl vom Radclub Eibiswald berichten.

Tretlager-Livetalk Trilogie

In Zusammenarbeit mit dem "Lines"-Magazin lädt das STANDARD-Tretlager Interessierte ein, heute Abend mitzureden und mit zu überlegen, wie man aus diesen Einzelbeispielen Lösungsansätze ableiten könnte, die bundesweit eine Verbesserung für Mountainbiker bringen könnten.

Die Tretlager-Livetalks zu diesem Thema sind als Trilogie geplant. Der heutige erste Teil soll lokale Erfolgsgeschichten vor den Vorhang holen. Im zweiten Talk, der in genau einer Woche, am Mittwoch, dem 27. Mai 2020, ebenfalls um 19 Uhr an dieser Stelle stattfinden wird, wollen wir zeigen, dass es nicht nur in Österreich, sondern auch international Vorbilder gibt, von denen die Mountainbiker hierzulande lernen könnten. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion heute Abend! (Steffen Arora, 20.5.2020)