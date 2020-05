Die AUA soll mit Staatshilfe wieder aufgepäppelt und dank Rosskur wieder flügge werden. Foto: AFP/Kramar

Wien – Während die Mutter Lufthansa einen großen Schritt am Weg zu den Staatshilfen weiter sein dürfte, ist es bei der AUA zumindest ein kleiner. Um die Kosten um ein Fünftel zu reduzieren wurden die herben Einschnitte für die Mitarbeiter beschlossen, die Kurzarbeit für die Belegschaft soll bis 2022 verlängert werden, so die AUA am Mittwoch nach einer Sitzung des Aufsichtsrates.

Zumindest das Bordpersonal stimmte den geforderten Einschnitten bereits zu, mit Lieferanten und Geschäfts- und Systempartnern hat man ebenfalls niedrigere Kosten – zum Beispiel Gebühren – ausgehandelt. Für den Flughafen Wien oder die Austro Control soll es dem Vernehmen nach um rund 30 bzw. rund fünf Millionen Euro gehen.

Flugpause verlängert

Alles in allem sei die Situation für die AUA heute besser als vor zehn Tagen, kommentiert AUA-Sprecher Peter Thier. Auch wenn die Airline ihre Flugpause erneut bis 14. Juni verlängert. Ab da könnte es – wenn alles gut geht – mit Deutschland, London und Paris losgehen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun. Verhandlungen um Staatshilfen laufen auch hierzulande auf Hochtouren – auch am kommenden Wochenende sind Gespräche zwischen Lufthansa und Österreich geplant.

Die deutsche Regierung und die deutsche AUA-Mutter sollen laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel indes übereingekommen sein, dass sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an Lufthansa beteiligt und weiteres Kapital bereitstellt. Bestätigt ist das nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht davon, dass "in Kürze" mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Eine Lufthansa-Einigung in Deutschland ist jedenfalls Voraussetzung dafür, dass es für die AUA ein rot-weiß-rotes Hilfspaket gibt und hier ist man von Einung noch entfernt. Zu verhandeln sind Standortfragen ebenso wie das staatliche Hilfspaket selbst.

Kleine Einigung in Wien

Zumindest eine kleine Weichenstellung gibt es aber auch in Wien. Nach den Wirtschaftsprüfern bescheinigt auch der Aufsichtsrat der Airline in der heutigen Aufsichtsratssitzung Überlebensfähigkeit, der AUA-Vorstand kann seinen Businessplan umsetzen, braucht dafür aber – was die angestrebten Einsparungen um 20 Prozent beim Personal betrifft – noch die Zustimmung des Betriebsrates für das Bodenpersonal.

Mit dem Bordpersonal – etwa 3800 der knapp 7000 Mitarbeiter, wurde heute Mittwoch eine Einigung erzielt. Zu den Einsparplänen gehört der neben der Gehaltsreduktion im Durchschnitt um 13 Prozent (sozial gestaffelt zwischen fünf und 15 Prozent) und der Verlängerung der Kurzarbeit bis in das Jahr 2022 auch das Aussetzen von Inflationsanpassungen und Gehaltsvorrückungen.

Weniger Jobs

Insgesamt hat sich an den bekannten Eckpunkten nichts geändert: Tausendeinhundert Vollzeitjobs weniger, wenn kein Wunder geschieht, Abstriche bei den Gehältern, Produktivitätssteigerungen. Bord- und Bodenpersonal sind nach eigenen Angaben bereit, rund 300 Millionen Euro bis 2023 einzusparen.

Nach 2023 hofft die AUA wieder auf Vor-Krisen-Niveau fliegen zu können, dann würden die Sparmaßnahmen nicht nur wieder wegfallen, wie es heute heißt: Sollte man bis 2024 finanziell wieder gut dastehen, könnten die Mitarbeiter mit einer Rückzahlung rechnen. (rebu, 20.5.2020)