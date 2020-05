Foto: SCreenshot

Ab 28. Mai bietet der Mobilfunk-Diskonter Hot einen neuen LTE-Router an. Der "ZTE HoT WLAN-Router CAT6" unterstützt bis zu 64 WLAN-fähige Geräte, verfügt über 4 LAN-Eingänge und eine Parental Control Funktion – also die Möglichkeit bestimmte Seite (für den Nachwuchs) zu sperren. Er unterstützt 2.4 GHz und 5 GHz Wifi. Der Router ist um 79,99 Euro per Stück in sämtlichen Hofer-Filialen erhältlich, wobei die ersten 30 Tage unlimitiertes Internet (max. 30 Mbit/s) im Preis bereits inkludiert sind. Der ältere LTE-Router, wird auf der Hot-Homepage nicht mehr angeboten.

930.000 Kunden

Hot hat sein Breitband-Anbot im vergangenen Jahr gestartet und konnte damit tausende neue Kunden gewinnen. Viele Kunden haben auf ein vergleichsweise günstiges Angebot gewartet. Jenseits großer Städte ist Internet via Mobilfunk der Standard. Dementsprechend ist der Markt wild umkämpft.

Hot zählt zu jener Gruppe neuer Anbieter, die seit 2014 versuchen, den Mobilfunkmarkt in Österreich aufzumischen. Bei Smartphone-Tarifen hat das Unternehmen den Mobilfunkmarkt mit Kampfpreisen in den vergangenen Jahren bereits aufgewirbelt. Die Kundenzahl auf über 930.000 Nutzer gewachsen. Mittlerweile ist Hot der viertgrößte heimische Anbieter – hinter A1, Magenta (T-Mobile) und "3". (sum, 20.5. 2020)