Newcastle-Verteidiger: Neustart nicht um jeden Preis – Klopp stellt Liverpool-Spielern Teilnahme am Training frei

Newcastle – Englands Fußball-Nationalspieler Danny Rose hat den bevorstehenden Premier-League-Neustart erneut scharf kritisiert. Die Profis der Top-Liga würden "wie Meerschweinchen oder Laborratten" behandelt, um während der Coronavirus-Pandemie für Unterhaltung zu sorgen, sagte der bei Newcastle United spielende Verteidiger dem englischen Podcast "The Lockdown Tactics".

Danny Rose: "Ich könnte möglicherweise meine Gesundheit für die Unterhaltung der Menschen riskieren." Foto: Reuters/HEPPELL

Insgesamt seien 748 Menschen am Sonntag und Montag auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden, hatte die Premier League am Dienstag mitgeteilt. Es gab sechs positiv auf Corona getestete Personen. Der 29-Jährige sagte zwar, dass er "unbedingt wieder Fußball spielen" und er eigentlich nicht klagen wolle – doch nicht um jeden Preis.

"Verdammter Witz"

"Ich kann mir vorstellen, dass die Leute zu Hause sagen, die Fußballer verdienen so viel, also sollten sie zurückkehren", meinte Rose. "Aber für mich ist es den Aufwand nicht wert. Ich könnte möglicherweise meine Gesundheit für die Unterhaltung der Menschen riskieren."

Rose hatte bereits in der vergangenen Woche den für den 12. Juni avisierten Liga-Neustart als "verdammten Witz" bezeichnet. Medienberichten zufolge könnte sich der Re-Start noch um eine weitere Woche verzögern.

Liverpool wieder im Training

Rollt zum Training an: Jürgen Klopp. Foto: APA/AFP/Ellis

Die Profis des Liverpool FC übten indes nach knapp neun Wochen am Mittwoch erstmals wieder gemeinsam mit dem Ball. "Perfekt, absolut perfekt", frohlockte Trainer Jürgen Klopp nach der Einheit in Kleingruppen. Der deutsche Star-Coach will angesichts der Corona-Gefahr keinen seiner Spieler zum Training zwingen.

"Es ist ihre Entscheidung, das ist klar", betonte Klopp an einem Tag, an dem Liverpools Hoffnung auf den Gewinn der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren auf sportlichem Wege wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden war. Denn auch die Clubs der seit 13. März coronabedingt pausierenden Premier League dürfen mit ihren Spielern wieder in Kleingruppen trainieren.

Kurze Nacht von Klopp



Die Aussicht auf das erste Wiedersehen sorgte bei Klopp zuvor für eine kurze Nacht. "Ich bin früher aufgewacht als sonst, und dann wurde mir klar: Es ist der erste Tag", sagte Klopp. "Es war wie vor dem ersten Schultag." Später habe er seinen Schützlingen verdeutlicht: "Ihr seid aus freien Stücken hier. Normalerweise habt hier zu sein, wenn ich es sage. In diesem Fall, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, müsst ihr es aber nicht sein."

Der Club würde ein Fernbleiben wegen Gesundheitsbedenken "zu 100 Prozent" respektieren. "Ja, wir lieben Fußball und ja, es ist unser Job, aber Fußball ist nicht wichtiger als unsere Leben oder das Leben anderer", betonte Klopp. Von seinen fitten Spielern aber marschierten am ersten Trainingstag, den der 18-fache englische Meister in Gruppen zu fünf Akteuren bestritt, alle wieder auf.

25 Punkte Vorsprung



"Die Jungs sind in bester Stimmung, es wird viel gelacht", sagte Klopp. 25 Punkte beträgt der Vorsprung des amtierenden Champions-League-Siegers auf den ersten Verfolger Manchester City. Wann es in der Premier League zum Restart kommt, ist noch nicht endgültig geklärt. Bisher galt eine Fortsetzung der Liga mit Geisterspielen am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern.

Bedingung der britischen Regierung sind strenge Sicherheitsvorkehrungen, zudem darf die Zahl der Corona-Infizierten in England nicht wieder steigen. Der für Sport zuständige Minister Oliver Dowden stellte die Genehmigung für Körperkontakt-Training im Spitzensport noch für diese Woche in Aussicht. (APA, 21.5.2020)