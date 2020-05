Aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs glichen die Bedingungen in dem Containerlager Röszke einer Inhaftierung

Ungarische Polizeibeamte bei der Bewachung der ungarisch-serbischen Grenze. Foto: Reuters/ Marko Djurica

Budapest – Ungarn hat die Schließung seiner umstrittenen Transitzone zur Unterbringung von Asylwerbern angekündigt. Damit folge die Regierung einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), sagte Regierungsmitglied Gergely Gulyás am Donnerstag.

Die Unterbringung von Asylwerbern im Containerlager Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze ohne Einzelfallprüfung verstößt nach Ansicht des Gerichtshofs gegen EU-Recht. Die Bedingungen in dem Lager glichen einer Inhaftierung, befanden die Richter vergangene Woche.

Hintergrund ist der Fall von vier Asylwerbern aus dem Iran und aus Afghanistan, die über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn gekommen waren. Die ungarischen Behörden wiesen ihre Asylanträge mit der Begründung ab, die Menschen seien über ein Land – den Nicht-EU-Staat Serbien – eingereist, in dem ihnen weder Verfolgung noch ernsthafter Schaden drohten. Zudem sei in den Ländern, über die sie nach Ungarn gekommen seien, ein angemessenes Schutzniveau gegeben. Klagen gegen diese Entscheidung wies das zuständige ungarische Gericht ohne Prüfung ab.

280 Personen kommen in ein Auffanglager

Die Regierung sei zwar nicht einverstanden mit dem Urteil des EuGH, kritisierte Gulyás. Doch als EU-Staat sei Ungarn verpflichtet, diesem zu folgen. Wer künftig einen Asylantrag für Ungarn stellen wolle, könne das ab sofort nur noch außerhalb Ungarns tun – in ungarischen Botschaften oder Konsulaten in Nicht-EU-Ländern.

Die von der Schließung der Transitzone an der Südgrenze aktuell betroffenen 280 Personen werden in ein Auffanglager gebracht, teilte Gulyás mit. Weiters erklärte der Kanzleramtsminister, dass die Regierung am Dienstag im Parlament den Regelentwurf über die Abschaffung der umstrittenen Notstandsbefugnis einreichen werde. Der Krisenstab werde seine Tätigkeit jedoch weiter fortsetzen.

Mit dem am 30. März verabschiedeten Corona-Notstandsgesetz hatte sich das von Orbáns rechtsnationaler Regierungspartei Fidesz kontrollierte Parlament selbst entmachtet. Das Gesetz ermöglichte der Regierung, unbegrenzt auf dem Verordnungsweg zu regieren. (APA, 21.5.2020)