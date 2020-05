Foto: Kate Hliznitsova/Unsplash

Liebe Leserin, lieber Leser,

In der Filmreihe Matrix entscheidet sich Held Neo für die "rote Pille", die ihn aus der Scheinwelt in die Realität führt. Eine gleichnamige Reddit-Community sieht sich zwar auch auf diesem Pfad der Erleuchtung, tatsächlich aber wird dort aber Frauenhass und das Bild von in Beziehungsfragen unterdrückten Männern gepflegt. Außerdem hat Apple iOS und iPad OS 13.5 freigegeben und damit die mit Google gemeinsam entwickelte Contact Tracing-Schnittstelle für die Coronavirus-Pandemie auf das iPhone gebracht. Das und mehr lesen Sie heute bei uns!

"Red Pill": Wo im Netz der Frauenhass daheim ist

Coronavirus: iOS und iPad OS 13.5 bringen Contact-Tracing-Schnittstelle

Spracherkennungssoftware schneidet bei Stimmen schwarzer Nutzer wesentlich schlechter ab

VW entschuldigte sich für rassistischen Werbespot für Golf

Olympia: Reporterclub in Japan löschte nach Kritik Logo-Parodie

Autonome Liefersysteme in Corona-Krise neuer Hit bei Investoren