19.40 REPORTAGE

Re: Eingesperrt und ausgeliefert – Über den Anstieg häuslicher Gewalt in Frankreich Bald zwei Monate sind die Franzosen zu Hause eingesperrt. Die häusliche Gewalt nahm dramatisch zu, die Notrufe bei der Polizei stiegen rapid an. Überall in Frankreich vervielfachen Vereine zum Schutz der Frauen in diesen Zeiten die Zahl "sicherer Zufluchtsorte". Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERE JUGEND

Freistatt (D 2014, Marc Brummund) Es war im Sommer 1968. Während Studenten rebellieren, wird der 14-jährige Wolfgang (Louis Hofmann) von seinem Stiefvater in die Fürsorgeanstalt Freistatt, ein Heim für Schwererziehbare, abgeschoben. Verschlossene Türen, vergitterte Fenster und militärischer Drill sind dort allgegenwärtig. Bis 21.55, Arte

Die Arbeit ist hart, die Pause nur kurz: Hans (Ole Joensson, li.), Wolfgang (Louis Hofmann, 2.v.l.), Mattis (Justus Rosenkranz, Mi.), Anton (Langston Uibel, 2.v.r.) und Bernd (Enno Trebs, re.) in "Freistatt". Foto: Arte/Zum Goldenen Lamm/Boris Laewen

22.05SCHÖNHEITSQUEEN

Miss Undercover (Miss Congeniality, USA/AUS 2000, Donald Petrie) Sandra Bullock wirft die FBI-Uniform ab und mischt sich unter die Schönheitsqueens einer Miss-Wahl. Raue Klischees bereiten den Boden für humorvolle Gags. Bis 00.05, ATV

22.25BOX-MELODRAMA

Million Dollar Baby (USA 2004, Clint Eastwood) Boxtrainer Frankie (Clint Eastwood) nimmt widerwillig eine Kellnerin (Hillary Swank) unter seine Fittiche. Von Eastwood punktgenau inszenierter, melodramatischer Neo-Noir.Bis 0.35, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ein Leben als Wundarzt – Chirurgie des Mittelalters Frankfurt, 1454: Wundarzt Jakob Althaus wird zu einem Mann gerufen, der gestürzt ist und in seinem eigenen Blut liegt. Althaus öffnet die Kopfhaut, entfernt Knochensplitter und verschließt die Wunde mit einem Silberstück. Silber wirkt antibiotisch, Entzündungen sind im Mittelalter die größten Gefahren nach medizinischen Eingriffen. Bis 23.20, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Tracks Dexter Wansel erfand in den 1970ern den "Phillysound" / Heather Youngs erster Langfilm Murmur / Cyberinvisibles: Künstler entwickeln neue Methoden im Kampf gegen Big Brother. Bis 0.05, Arte



(Astrid Ebenführer, 22.5.2020)