Alfons Blum kann seit Wochen seine an Demenz erkrankte Frau nicht sehen. Foto: SCreenshot

Die sogenannten Corona-Demos sind um ein Kapitel reicher. Seit Wochen gehen Tausende Menschen gegen die Corona-Beschränkungen in Deutschland und Österreich auf die Straße. Neben Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und anderen Aktivisten sind auch Menschen darunter, die einfach unter den Corona-Beschränkungen leiden.

Wie etwa Alfons Blum. Vor kurzem hat der 84-Jährige im deutschen Gera eine Demonstration gegen die Corona-Auflagen besucht. Seit Wochen darf er seine an Demenz erkrankte Frau nicht im Pflegeheim besuchen, er leidet sehr darunter. Was er dann auf der Kundgebung erlebt, haben rund 3,5 Millionen Fernsehzuschauer jüngst in der Sendung "ARD extra" gesehen: Wie er von einem anderen Mann niedergebrüllt wird, als er unter Tränen dem Kamerateam seine Lage schildert.

Das Video sorgt für Empathie

"Ich habe es mit der Angst bekommen, wurde von mehreren Leuten umringt", erzählt er. Seitdem die Aufnahmen von dem Vorfall veröffentlicht und tausendfach im Internet geteilt wurden, steht bei Blum das Telefon nicht mehr still. Auch in den sozialen Medien bekommt er viel Zuspruch. "Die Reaktionen sind durchweg positiv und es ist sehr, sehr nett, wie die Leute reagieren", erzählt er.

Er widerspricht

Vielfach wird das Verhalten der Demonstranten verurteilt, von denen einige applaudierten, als der Rentner so massiv angegangen wird. Dabei wirft ihm ein Mann lautstark vor, sich "veralbern" zu lassen. "Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren", raunzt er den Rentner an. Doch der widerspricht: "Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben." Dafür erntet er nun im Netz viel Respekt.

Wenn Blum über seine Situation spricht, kommt er immer wieder ins Schluchzen, seine Stimme wird brüchig. Seit Dezember sei seine Frau im Pflegeheim und er habe sie jeden Tag besucht, sagt er. Doch seit Mitte März ist das nun nicht mehr möglich. "Das ist seelische Folter und ich finde nachts trotz Schlafmittel keine Ruhe", berichtet er. "Ich liebe meinen Engel wie am ersten Tag." Telefonate seien wegen der Erkrankung seiner Frau quasi unmöglich. Ihm bleibe derzeit nur ein "wunderschönes Bild" von ihr in seiner Schrankwand.

Rechtsextreme bei FPÖ-Demo

Am vergangenen Wochenende hatten in Deutschland Tausende Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Neben AfD-Anhängern, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und anderen Aktivisten sind auch Menschen darunter, die einfach unter den Corona-Beschränkungen leiden.

In Österreich tauchen bei den sogenannten Corona-Demos auch Rechtsextremisten auf. So nahm Identitären-Chef Martin Sellner etwa am Mittwoch an einer Demonstration der FPÖ teil.

Rechtsaußen: Martin Sellner bei der FPÖ-Demo am Mittwochnachmittag. Foto: sum

Die FPÖ-Demo sorgte für Gegenprotest. Foto: sum

Gegen die FPÖ-Veranstaltung protestierten rund 300 Antifaschisten und Antifaschistinnen, Auf einem ihrer Transparente war zu lesen: "Wie impfen euch alle! Gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologien."

Auf der FPÖ-Demo versammelten sich laut Polizei rund 500 Personen. Den Abstand hielten die Besucher dank auf dem Boden fixierten Babyelefanten aus Karton durchaus ein, allerdings trug kaum jemand einen Nasen-Mund-Schutz bzw. eine "Regierungsburka", wie Parteichef Dominik Nepp diesen titulierte. Allerdings trugen die von der FPÖ gestellten Ordner allesamt eine Gesichtsmaske. (dpa, APA, sum, 22.5. 2020)