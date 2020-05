Die Bevölkerung hat schon die vergangenen Wochen genützt, um sich in den gesellschaftlich erwünschten Zustand des Geschorenseins bringen zu lassen. Foto: APA / AFP / Ina Fassbender

Diese Woche war ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder beim Friseur bzw. der Friseurin, um mich von meinem rübezahlartigen Aussehen befreien zu lassen und wieder zu einer halbwegs zivilisierten Erscheinung zu werden. In der Hardcore-Phase des Corona-Lockdowns hatte ich Glücklicher nach geraumer Suche in einem Supermarkt ein Haarschneidegerät um 35 Euro kaufen können, das damals zur gefragten Mangelware zählte, und meine umfassend talentierte Frau hatte mir damit ein paar interessante Schneisen in die Kopfbehaarung geschnitten.

Meine Befürchtung, dass ich im Friseursalon auf viele Kunden stoßen würde, war unbegründet. Die Bevölkerung hat schon die vergangenen Wochen genützt, um sich in den gesellschaftlich erwünschten Zustand des Geschorenseins bringen zu lassen.

Groteske Prozedur

Es war ein sonderbares Gefühl, als die Friseurin Tuchfühlung aufnahm. Sie konnte sich eine ironische Bemerkung über meine Haare nicht verkneifen ("Wer hot Eana des gschnittn?"), und nach der Haarwäsche bat sie mich, erst die linke, dann die rechte Ohrenschleife meiner Maske abzunehmen und die Maske mit dem Zeigefinger im Gesicht zu fixieren, damit sie an der linken bzw. rechten Seite meines Kopfes gesetzeskonform ihres Amtes walten konnte.

Wenn Sie mich fragen, ist das eine groteske Prozedur, so grotesk etwa wie die Begrüßung mit den Füßen, dem Fußreiberl, bei dem die Leute aussehen wie zwei geistig derangierte Zirkuselefanten. Zum Glück sieht man das nur selten. Die meisten ziehen das gefällige Winke-winke oder Namaste vor.

Tuchfühlung wird in den nächsten Jahren (Jahrzehnten? Jahrhunderten?) ebenfalls zur Mangelware werden. Wenn Sie Ihnen abgeht, können Sie sich ja ersatzhalber in einem Schlammloch wälzen. Das Zauberwort der Zukunft heißt "Tele": Teleoffice, Teleschooling, Teleshopping, Telepathing, Telebanking, Teleglotzing, Teletubbies, Telemobbing, Teleboring. Meine jüngere Tochter hat vor kurzem einen neuen Job angetreten, und ist, abgesehen von ihren Chefs beim Vorstellungsgespräch, noch keinem Mitarbeiter dieser Agentur in Fleisch und Blut begegnet.

Was natürlich auch florieren wird, ist die Teletrottelei. Seit Wochen bieten mir irgendwelche Idioten ungefragt übers Internet Kredite an. Vielen Dank. Ich bleibe bei meiner Hausbank und schicke unbekanntermaßen ein herzliches Telegötzzitat. (Christoph Winder, 24.5.2020)