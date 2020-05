Foto: APA/dpa

Am Meer liegen, die Seele baumeln lassen, der Brandung zuhören, abends in eine Taverne. Es könnte so schön sein – und es ist theoretisch wieder möglich. Zumindest mancherorts und mit je nach Reiseland unterschiedlichen Auflagen: teilweise mit Quarantäne nach der Rückkehr wie bei Italienreisen, keinem "unnötigen Verlassen der Unterkunft" wie in Kroatien – und natürlich der quasi global gültigen Abstands- und Maskenpflicht.

Doch stellt sich bei allen notwendigen Corona-Sicherheitsmaßnahmen wirklich Fernweh ein? Um welchen Preis will man den Urlaub fernab der Heimat erleben? Oder scharrt man, was das Reisen betrifft, quasi schon in den Startlöchern, bereit, die erste Gelegenheit zu ergreifen? Im STANDARD-Forum gehen die Stimmen dazu auseinander. Manche haben ihren Sommerurlaub am Meer bereits gebucht und warten noch ab, so wie dieser User:

