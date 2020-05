Die nichtamtsführende Wiener Stadträtin und langjährige FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel kündigt offenbar ihren Rückzug an. Das meldet der TV-Sender oe24.TV. Das Interview mit Stenzel, in dem sie den Rückzug ankündigt, soll Freitagabend ausgestraht werden. "Nein, ich will bei der Wien-Wahl im Oktober nicht mehr antreten. Ich werde meine Aufgabe erfüllen, solange ich noch mein Mandat habe. Aber jetzt ist Zeit, dass Jüngere an die Reihe kommen", sagt Stenzel demnach.

Stenzel weiter laut Österreich-TV: "Ab einem gewissen Alter muss man nicht mehr in der Politik sein. Jetzt soll es einen Generationswechsel in der Freiheitlichen Partei geben." Einen Wechsel zu Heinz-Christian Strache schließt Stenzel aus. (red, 22.5.2020)