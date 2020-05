Der Aufsichtsrat der deutschen AUA-Mutter will noch nicht am Freitag zusammenkommen

Sicher ist: Ohne staatliche Unterstützung wird es eng für die größte deutsche Airline. Foto: Reuters

Frankfurt – Zum geplanten staatlichen Rettungspaket für die AUA-Mutter Lufthansa wird es voraussichtlich keine schnelle Entscheidung des Unternehmens geben. An diesem Freitag werde der Aufsichtsrat noch nicht zusammenkommen, verlautete aus Kreisen in Frankfurt.

Nur das Kontrollgremium kann aber die außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die für die geplanten Kapitalmaßnahmen notwendig wäre. Für dieses Aktionärstreffen gibt es laut Lufthansa eine Ladefrist von vier Wochen.

Zunächst müssten sich der Vorstand des Unternehmens und der Lenkungsausschuss des staatlichen deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit der komplizierten Materie befassen, hieß es. Danach benötige der Aufsichtsrat weitere Zeit.

Lufthansa klopfte an viele Türen

Der Rettungsplan des deutschen Bundes sieht Hilfen von insgesamt neun Milliarden Euro vor, um die Lufthansa durch die Corona-Krise zu bringen. Der Bund will sich mit 20 Prozent direkt an der Airline beteiligen. Das läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten. Der Bund plant außerdem eine sogenannte Wandelschuldverschreibung im Wert von fünf Prozent plus einer Aktie. Diese könnte in Stammaktien umgewandelt werden, etwa um die Lufthansa im Notfall vor einer feindlichen Übernahme zu schützen.

Die Kapitalmaßnahmen einschließlich einer möglichen vorherigen Teilentwertung der Altaktien müssten von der Hauptversammlung beschlossen werden.

Die Lufthansa klopfte in allen Heimatländern ihrer Gesellschaften bei den Regierungen wegen Hilfe an. Neben Deutschland betrifft das auch Österreich mit der AUA, die Schweiz mit Swiss und Edelweiss sowie Belgien mit Brussels Airlines. Die Rettung der Lufthansa gilt auch als Bedingung für die Rettung der AUA. Deren Vorstand will vom österreichischen Staat 767 Millionen Euro. (APA, 22.5.2020)