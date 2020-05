In dieser Galerie: 6 Bilder Civilization 6 Civilization 6 Civilization 6 Civilization 6 Civilization 6 Civilization 6

Nach GTA 5 verschenkt Epic Games den nächsten PC-Blockbuster. Konkret gibt es bis zum 28. Mai Sid Meier’s Civilization VI gratis im Epic Games Store. Einzig ein Account bei der Firma wird hierfür benötigt – hat man sich das Game einmal gesichert, kann man es auch nach Ablauf der Aktion weiter gratis spielen. Civilization VI erschien 2016 und hat seither zwei Erweiterungen erhalten. Diese müssen gekauft werden und sind nicht Teil der Aktion.

Bei Civilization handelt es sich um eine langjährige Strategieserie, bei der man rundenbasiert eine Nation aufbaut. Verfolgt wird dabei die Geschichte von der Steinzeit bis in die Moderne. Für Anfänger kann das Game überwältigend sein – hat man sich aber einmal eingespielt, vergehen Stunden wie Minuten. "Nur noch ein Zug", hat sich mittlerweile als Meme etabliert. Aus einem letzten Zug werden zumeist nämlich noch etliche weitere.

Mit Rise and Fall und Gathering Storm hat das Basisspiel wichtige Zusätze bekommen. So wurden Spielelemente wie das "Goldene Zeitalter" oder der Klimawandel hinzugefügt. Auch die KI – der wohl größte Kritikpunkt am neuesten Teil – wurde zumindest etwas verbessert. Beide DLCs gibt es für rund 40 Euro im Epic Games Store aktuell vergünstigt zu haben. Erst kürzlich hat Hersteller Firaxis den sogenannten "New Frontier Pass" vorgestellt. Dieser kostet 40 Euro und bringt bis März 2021 regelmäßig neuen Content mit sich.

Im Epic Games Store werden regelmäßig Spiele verschenkt. Laut einem Bericht von PCGamesN sollen bisher Games im Wert von 2.000 Dollar seit Start des Stores verschenkt worden sein. Mit GTA 5 und Civilization 6 hat man in kürzester Zeit gleich zwei Top-Titel im kostenlosen Angebot. Ganz uneigennützig ist das alles freilich nicht: So will Hersteller Epic Games Valve den Rang ablaufen und möglichst viele Nutzer von Steam locken. Bislang ein äußerst schwieriges Unterfangen. (dk, 22.5.2020)