Der Flughafen von Karachi, Pakistans größter Stadt. Foto: REUTERS/Caren Firouz

Karachi – Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt. Der Airbus mit rund 99 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord sei in der Nähe der Stadt Karachi in ein Wohngebiet gestürzt, teilte die pakistanische Luftfahrtbehörde am Freitag mit.

Der Pilot hatte demnach den ersten Landeversuch abgebrochen und befand sich im Anflug zu einem erneuten Versuch, als er die Kontrolle über die Maschine verlor.

Militär und Polizei sperrten das Wohngebiet in der Nähe des Flughafens ab ab. Fernsehaufnahmen zeigten eine dichte Rauchwolke sowie Krankenwagen, die zur Absturzstelle eilten.

Die Maschine kam aus Lahore, der nach Karachi zweitgrößten Stadt des Landes. (red, APA, 22.5.2020)