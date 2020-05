Gottfried Waldhäusl sucht einen neuen Pächter für das Gasthaus der Waldhäusl KG, damit er dort bald wieder ehrenamtlich in der Küche stehen kann. Foto: apa / hans punz

Waidhofen/Thaya – Das Gasthaus "Goldener Hirsch" in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich hat geschlossen. Es handelt sich dabei um jenes Lokal, an dem Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) über Umwege beteiligt ist. Eine Sprecherin des Politikers bestätigt auf STANDARD-Anfrage, dass das Gasthaus nach dem wegen der Corona-Pandemie verordneten Stillstand nicht mehr öffne: "Die Gattin von Herrn Landesrat Waldhäusl wird das Gastlokal am Standort Waidhofen als Pächterin nicht mehr weiterbetreiben", heißt es aus Waldhäusls Büro. "Die Gründe dafür sind privater Natur." Es werde aber einen neuen Pächter geben.

Teammitglied mit Berufsverbot

Das Lokal gehört nicht Waldhäusl selbst, sondern der Waldhäusl KG – einer Firma, an der der Landesrat mit einer kleinen Summe als Kommanditist beteiligt ist. Weil er die Geschäfte nicht führt, ist die Beteiligung an der Firma mit dem Berufsverbot vereinbar, dem der Politiker als Mitglied der Landesregierung unterliegt. Waldhäusl ist allerdings auf der Website des Gasthauses als Mitarbeiter angeführt.

Zuletzt wurden nach Recherchen von STANDARD und "Profil" weitere Zweifel daran laut, dass Waldhäusl nicht beruflich für die Firma tätig gewesen sei. "Ich hab schon lange von einem Wirtshaus geträumt", sagt Waldhäusl etwa in einem selbst geposteten Facebook-Video. "Mit dem Goldenen Hirschen ist es uns jetzt gelungen, nach Jahren, uns diesen Traum zu erfüllen." (Sebastian Fellner, 22.5.2020)