"DesMephisto" ist eine "WoW"-Legende, die über Autismus aufklärt. Foto: "DesMephisto"

"DesMephisto" kann durchaus als einer der besten WoW-Spieler aller Zeiten bezeichnet werden. Der Mann weist auf seinem Account 49 Krieger auf der Maximalstufe 120 auf. Zudem ist er Weltrekordhalter beim Leveln von WoW-Spielfiguren. Innerhalb von 18 Stunden und 29 Minuten schaffte er es, eine Figur von Level 20 auf das Maximallevel hochzubringen. Ein weiterer Weltrekord wurde kürzlich beim Guinness-Buch der Rekorde eingereicht: 36 Stunden am Stück spielte er WoW.

Aufklärungsarbeit eines autistischen Spielers

"DesMephisto" genießt innerhalb der Community um das MMORPG von Blizzard mittlerweile einen gewissen Legendenstatus. Seine Prominenz nutzt der US-Amerikaner, um zum Thema Autismus aufzuklären. Der Spieler ist von der Entwicklungsstörung selbst betroffen. WoW soll ihm massiv dabei geholfen haben, mit Autismus leben zu können. "Ich wäre ohne das Spiel nicht dort, wo ich heute bin", erzählt der 29-Jährige mit dem auffälligen Vollbart.

In seiner Kindheit von anderen oft verprügelt

Seit seiner Kindheit hatte der Mann Probleme, mit anderen Menschen zu interagieren. Dabei ist "DesMephisto" gar kein Einzelgänger, wie er gegenüber PC Gamer schildert. "Viele von uns wollen sozial sein und Freunde haben. Wir wollen irgendwo dazugehören. Wir können das aber nicht auf gewöhnliche Art und Weise. In meinem Fall hat es etwa öfters dazu geführt, dass ich verhaut wurde, weil ich für andere zu nervig war", erzählt der WoW-Spieler. Seine Kindheit soll "die Hölle" gewesen sein.

Des Mephisto

Spiel schenkte Mann Bedeutung

Eine Art Komfortzone erlebte der Erwachsene erstmals vor 16 Jahren in Form von WoW. Die Spielklasse "Krieger" faszinierte ihn, und das MMORPG gab ihm die Möglichkeit, mit anderen zu interagieren. Das Spiel habe ihm auch die Möglichkeit gegeben, sich "mächtig" zu fühlen. In der echten Welt würde sich "DesMephisto" "sinnlos" fühlen. In dem Game könne er aber etwas erreichen und sich bedeutungsvoll vorkommen. Dem Mann mache es auch Spaß, seine Charaktere hochzuleveln. Fast alle Spieler sehen darin eine anstrengende Aktivität – nicht so der 29-Jährige.

Sehr späte Diagnose

Dass er an Autismus leide, habe "DesMephisto" erst sehr spät diagnostiziert bekommen. Erst im Alter von 23 Jahren erhielt er die Diagnose. Seine Frau hatte ihm nahegelegt, sich diesbezüglich doch einmal testen zu lassen. Zuvor hatte der US-Amerikaner immer geglaubt, dass er einfach anders sei und sich mehr bemühen müsse, um in der Gesellschaft Platz zu finden. Seit er weiß, dass er Autist ist, versucht er nun anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu helfen und aufzuklären.

Seit 2019 auf Twitch zu sehen

Seit 2019 zeigt sich der Mann etwa auf der Streamingplattform Twitch. Dort spielt "DesMephisto" vor laufender Kamera und interagiert zugleich auch mit seinen Zuschauern. Mehr als 3.100 Follower weist er dort mittlerweile auf. Bei einem Event sammelte er kürzlich rund 5.000 Dollar für die Autisten-Interessenvertretung Autistic Self Advocacy Network. Von dem Erfolg beflügelt, will der US-Amerikaner nun noch mehr Aufmerksamkeit schaffen.

Spiel hat Mann viel beigebracht

WoW soll dabei weiterhin im Zentrum stehen. Das MMORPG startete am 23. November 2004 in den USA und weist noch immer eine riesige Community auf. "DesMephisto" ist seit Anfang an dabei und dankbar, dass es das Spiel gibt. "Ich scherze immer, dass ich WoW auf meinem Lebenslauf dazuschreiben sollte. Es hat mir geholfen, wie ich mit anderen umgehen, Aufgaben verteilen und Gruppen managen kann", erzählt er. "Das Spiel hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, dass ich was Gutes in der Welt tun kann. Ich liebe das", schildert der Spieler zuletzt. (red, 23.5.2020)