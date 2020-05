"Pac-Man" ist 40. Foto: Bandai-Namco

"Pac-Man" ist 40. Der gefräßige gelbe Kreis tauchte erstmals 1980 in Spielhallen in Tokio auf. Seither ist die Figur zu einer der bekanntesten Videospiele-Protagonisten avanciert. Zur Feier des Tages hat Hersteller Bandai-Namco zugleich auch neue Games rund um "Pac-Man" angekündigt. Pac-Man Live Studio wurde gemeinsam mit Amazon entwickelt und kann gemeinsam mit Freunden auf Twitch gespielt werden. Weitere Titel rund um die gelbe Figur sollen noch im zweiten Halbjahr 2020 folgen.

Jamey Pittman

Pizza als Inspiration

Noch heuer soll auch ein Buch zur Geschichte von "Pac-Man" erscheinen. Spieledesigner Toru Iwatani schilderte bereits, dass eine Pizza als Inspiration für die Figur diente. Zudem soll er sich am Schriftzeichen für "Mund" orientiert haben. Nachdem "Pac-Man" in Japan auf riesige Begeisterung stieß, wurden die Arcades in die USA gebracht. Dort sollen die Automaten rund 30 Millionen Menschen erreicht haben. Insgesamt wurden bis 1982 400.000 Arcades verkauft.

Great Big Story

Kontroverse um Weltrekord

"Pac-Man" landete in weiterer Folge auch in den Eigenheimen dank Heimcomputern und Spielkonsolen. Seit den Arcade-Anfängen hat es etliche Ableger und Nachfolger gegeben. "Pac-Man" weist übrigens "nur" 256 Level auf, da dieses unlösbar ist. Kontrovers diskutiert war lange Zeit auch der Rekord von Billy Mitchell. Dieser soll alle 255 Level mit maximaler Punktezahl durchgespielt haben. 2018 wurde er aber als Schummler überführt. 3.333.360 Punkte sind übrigens der Maximalscore. (red, 22.5.2020)