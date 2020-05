Nancy folgt den Spuren ihrer verstorbenen Mutter nach Mexiko und bekommt es dort mit einem Weißen Hai zu tun. Survival-Thriller mit Blake Livley – "The Shallows – Gefahr aus der Tiefe" um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Can: Der Auto-Check Vier Räder, ein Motor und ein Lenkrad, und fertig ist das Auto? Nein, so einfach ist das natürlich nicht. Can findet in dieser Folge für seinen Check heraus, was ein Auto braucht, damit es sicher fährt und gut aussieht. Bis 8.15, ARD

13.00 WESTERN

Rio Grande (USA 1950, John Ford) Der dunkle Abschluss von John Fords Kavallerietrilogie zeigt John Wayne als Lieutenant Colonel Kirby Yorke eingespannt zwischen persönlicher Neigung und Pflicht. Ein Höhepunkt nicht nur des Westerngenres. Bis 14.40, ORF 3

18.00MAGAZIN

Bürgeranwalt mit Peter Resetarits über: Bürokratische Hürden bei Härtefallfonds? / Düstere Aussichten für den Tourismus in der Stadt. / Scheune abgebrannt – zahlt die Versicherung doch? Bis 18.57, ORF 2

20.15 KATZ UND MAUS

Focus (USA 2015, Glenn Ficarra, John Requa) Mit der Taschendiebin Jess (Margot Robbie) bekommt der professionelle Hochstapler Nicky (Will Smith) eine neue Schülerin. Doch dann trennen sich ihre Wege. Als Nicky dem Besitzer eines Motorsportteams ein gefälschtes Softwareprogramm unterjubeln möchte, funkt ausgerechnet Jess dazwischen.

Bis 22.05, Servus TV

20.15 SURVIVAL-THRILLER

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe (USA 2016, Jaume Collet-Serra) Die Medizinstudentin Nancy übersteht zwar beim Surfen den Biss eines Weißen Hais, der Überlebenskampf geht dann allerdings erst so richtig los. Der Survival-Thriller des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Sera ist eine fesselnde One-Woman-Show der Hauptdarstellerin Blake Lively.Bis 21.40, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

Die Wahrheit über die Lüge Jeder Mensch lügt, jeden Tag sogar mehrfach. Das gilt zwar als unmoralisch, scheint aber ein uraltes Naturerbe zu sein. Auch Tiere schwindeln für ihren Vorteil. Und auch nicht jede Lüge ist zu verurteilen. Manche gelten als Schmierstoff für das tägliche Zusammenleben. Mit Lügendetektoren und Wärmebildkameras versuchen Wissenschafter, Lügnern auf die Spur zu kommen.Bis 22.55, Arte

22.25 DRAMA

Hüter der Erinnerung (The Giver, USA 2014, Phillip Noyce) Der 16-jährige Jonas lebt in einer Zukunft, in der es keine Kriege, keinen Hunger und kein Leid, aber auch keine Leidenschaften mehr gibt. Als Jonas vom Ältestenrat zum "Hüter der Erinnerung" ernannt wird, wächst in ihm das Verlangen, etwas zu ändern. Drama mit Oscargewinner Jeff Bridges. Bis 0.15, ProSieben

23.10 KAMPF UM GRUND UND BODEN

Sinola (USA 1972, John Sturges) Die Geschichte des Revolverhelden Joe Kidd wird vor dem Hintergrund historischer Ereignisse in New Mexico erzählt. Dort eigneten sich amerikanische Rancher um die Jahrhundertwende Grund und Boden an, der von der spanischen Krone und den Herrschern des Landes der mexikanischen Bevölkerung zugesichert worden war. John Sturges’ Westernklassiker präsentiert Clint Eastwood als wortkargen Einzelkämpfer, der zunächst auf der falschen Seite steht.Bis 0.35, 3sat