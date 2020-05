Wien – Fast ein Viertel der kommenden Geisterspiele in der Fußballbundesliga sind live im ORF zu sehen. Die Öffentlichrechtlichen sicherten sich die diesbezüglichen Rechte für zehn Partien der Meister- und fünf Spiele der Qualifikationsgruppe, die jeweils am 2. Juni starten. Die erste ORF-Partie ist Salzburg gegen Rapid am Mittwoch, dem Juni (20.30 Uhr). Hauptlizenznehmer Sky zeigt alle 63 ausständigen Ligapartien.

An Samstagen wird um 17 Uhr, an Sonntagen um 17 und 19.30 Uhr gespielt. Dienstag und Mittwoch finden Spiele um 18.30 und 20.30 Uhr statt. Die Spiele der vorletzten Runde beginnen jeweils um 20.30 Uhr, jene der letzten Runde am 4. und 5. Juli jeweils um 17 Uhr.

Sturm und Hartberg nicht im ORF



Für Aufregung sorgt das vorläufige ORF-Programm vor allem bei den steirischen Bundesligisten in der Meisterrunde. Schließlich scheinen Sturm Graz und Hartberg nicht auf. Am öftesten werden Spiele von Rapid und dem Wolfsberger AC (jeweils fünf) übertragen, dahinter folgen der LASK und Salzburg (jeweils vier). Offen ist lediglich das ORF-Spiel der letzten Runde, da wird sich aber vermutlich Salzburg gegen LASK anbieten.

Von den vier bisher festgelegten Matches, die der ORF aus der Qualigruppe zeigt, ist dreimal die Austria zu sehen. (APA, red, 22.5.2020)