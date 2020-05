2021 soll Apples AR-Brille auf den Markt kommen. Foto: iDropNews

Apple soll 2021 eine smarte Brille auf den Markt bringen, die 500 Dollar kostet. Dies behauptet zumindest Jon Prosser, der in der Vergangenheit mit Leaks für Aufsehen sorgte. Prosser will von seinem Maulwurf bei Apple nun erfahren haben, dass der Konzern an einer AR-Brille arbeite, die bei der Präsentation des iPhone 12 im Herbst gezeigt wird. 2021 soll die Hardware dann in den Geschäften landen.

Ganz ohne Kamera

Die Brille soll den Namen Glass tragen und in Kombination mit einem iPhone genutzt werden. Aufgeladen wird diese drahtlos mit einer speziellen Vorrichtung. In beiden Gläsern sollen sich Displays finden – gesteuert wird mittels Gesten. Eine Kamera soll laut Prosser nicht verbaut werden. Er habe bereits ein Prototyp gesehen, der aus Kunststoff zusammengesetzt ist. Die Materialwahl sei allerdings noch nicht final.

FRONT PAGE TECH

Seit langem Gerüchte

Seit Jahren gibt es Gerüchte dazu, dass Apple an einer AR-Brille arbeite. Diese soll irgendwann das iPhone ablösen. CEO Tim Cook sei ein großer AR- und VR-Fan und glaubt an die Zukunft der beiden Technologien. Wirklich massentauglich sind beide Plattformen aber noch nicht. Dies gestand auch Cook bei einem Interview im Jahr 2017 ein. Die Technologie würde noch eine Weile dauern, bis diese abheben könne. Apple stufte sich schon damals als AR-Vorreiter ein.

Erinnerungen an Google

So manchen dürfte noch Googles AR-Brille Glass in Erinnerung sein. 2012 wurde diese bei der Entwicklerkonferenz vorgestellt – darauf folgte ein Hype und etliche Diskussionen. Viele stießen sich an der Tatsache, dass eine Kamera verbaut wurde. Der Hersteller hat seine Ambitionen im Consumer-Markt aber ohnehin begraben. Im vergangenen Mai wurde aber eine neue Generation für den Unternehmereinsatz vorgestellt, die rund 1000 Dollar kostet. (red, 22.5.2020)