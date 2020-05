Andrea Mayer gilt als fokussiert und durchsetzungsstark. Es sind Eigenschaften, die sie zweifellos im Übermaß brachen wird, um der Kultur zu helfen. Foto: Matthias Cremer

Nach einem Doorstep und einem Kameraschwenk beim Arbeitsgespräch mit 40 Vertretern der heimischen Kulturbranche verabschiedete sich die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am frühen Freitagnachmittag vorerst aus dem Rampenlicht. Die ersten Details zum Konzept der Bundesregierung zur stufenweisen Öffnung des Kulturbetriebs samt bevorstehenden Anpassungen wollte sie mit den geladenen Kulturmanagern hinter verschlossenen Türen besprechen.

"Ich werde heute zuhören", versprach sie und betonte, wie wichtig ihr "der Dialog und die offene Kommunikation" mit den Kulturmanagern seien. Jedoch können die "gesundheitspolitischen Voraussetzungen" bei den Rahmenbedingungen nicht ignoriert und "Erreichtes nicht aufs Spiel gesetzt" werden. Der gemeinsame Nenner ist das Ziel, allenfalls wird übers Wochenende noch verhandelt. Anfang nächster Woche soll das Ergebnis in Form einer neuen Verordnung vorliegen.



Die Arbeit hinter den Kulissen hat jetzt absolute Priorität. Die Notwendigkeit und Bedeutung dessen an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung kennt Andrea Mayer wohl bestens. Der Hintergrund war über Jahrzehnte ihre natürliche Umgebung: als Kabinettsdirektorin in der Präsidentschaftskanzlei (seit 2017) sowieso, vor allem aber als einstige Sektionschefin im Kulturministerium, womit sie als Aufsichtsorgan in diversen Kuratorien oder als Eigentümervertreterin des Bundeskanzleramtes mehr Einblick in den Kunst- und Kulturbetrieb hatte als ihre wechselnden Chefs.



"Leidliches Talent" am Klavier

Der Vordergrund ist für Andrea Mayer vergleichsweise ungewohntes Terrain. Die mediale Feuertaufe hat sie in den letzten Tagen eigentlich wohlbehalten überstanden: inklusive eines Stromausfalls bei ihrer Antrittspressekonferenz und eines ZiB 2-Interviews am Mittwochabend. Armin Wolfs Fragen parierte sie inhaltlich gut und auch authentisch, als ihr eine kleine Dosis Dialekt entschlüpfte. Geringfügige Mängel an Souveränität, um vor laufender Kamera Rede und Antwort zu stehen, wird sie wohl bald hinter sich lassen.



Ihr nur "leidliches Talent" als Klavierspielerin, wie Mayer selbst diese Woche gegenüber der APA formulierte, habe sie in ihren Jugendjahren durch braves Üben zu kompensieren versucht.

Über das Privatleben der 57-Jährigen ist darüber hinaus kaum etwas bekannt. Einzig der Nachnamen-Wechsel wies zuletzt darauf hin. Die Ehe mit Alois Ecker, zwischenzeitlich Leiter des Fachdidaktikzentrums "Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung" an der Universität Wien, wurde geschieden. Die gemeinsamen Zwillinge sind mittlerweile 17 Jahre alt. Andrea Mayer, als solche 1962 in Amstetten geboren, nahm wieder ihren Mädchennamen an.

Ihre Berufslaufbahn führte sie nach dem Studium der Germanistik und Geschichte sowie Rechtswissenschaften an der Universität Wien zuerst für einige Jahre in die Privatwirtschaft. 1993 heuerte sie beim damaligen Kulturminister Rudolf Scholten an und wechselte später ins Wissenschaftsministerium, wo sie für Innovation und Forschungsfragen verantwortlich zeichnete. 2007 holte sie die damalige Kulturministerin Claudia Schmied als Chefin der Kunstsektion in ihr Team.

Im Jahr 2015 setzte sie sich unter Josef Ostermayer gegen 17 Bewerber für die Leitung der frisch fusionierten Sektion Kunst und Kultur durch. Eine Position, die sie auch nach dem Ministerwechsel unter Thomas Drozda und bis zum Wechsel in die Präsidentschaftskanzlei zu Alexander Van der Bellen innehatte. So weit die Stationen ihres Lebenslaufs, die aber kaum Aufschluss über ihr Wirken an vorderster Front geben.

Kommissionen und Aufsichtsgremien



Etwa wenn es um ihre Rolle als Mitglied der Findungskommissionen bei personellen Besetzungen von Schlüsselpositionen im österreichischen Kulturbetrieb ging. Zu nennen wäre ihre Funktion als Kuratoriumsmitglied des Wiener Konzerthauses, der Bregenzer und der Salzburger Festspiele sowie jene als Eigentümervertreterin in der Bundestheater-Holding und der Museumsquartier Errichtungs- und BetriebsgesmbH.



Nicht immer war Mayers Rolle unumstritten: erinnerlich etwa die "Zwistfestpiele" mit Intendant Alexander Pereira in der Hauptrolle, dessen kostspieliges, weil opulentes Programm dem Kuratorium ein Dorn im Auge war. Als er sich an die Mailänder Scala verpflichtete, löste man seinen Vertrag bei den Salzburger Festspielen 2013 vorzeitig. Mit dem Trubel der Compliance-Vorwürfe gegen die ehemalige Belvedere-Direktorin Agnes Husslein war 2016 wiederum der Abgang des Kuratoriumsvorsitzenden Hans Wehsely verbunden. Damals übernahm Andrea Mayer den Vorsitz interimistisch und ab April 2017 endgültig. Am Mittwoch legte sie den Vorsitz zurück.



Die Reaktionen der Szene auf ihre Bestellung zur Kulturstaatssekretärin fielen ausnahmslos positiv aus. Weggefährten beschreiben sie als fokussiert und durchsetzungsstark. Ihre bisweilen energische Art soll in der Sektion durchaus noch in Erinnerung sein. Sie wird sie besonders auch in der neuen Funktion brauchen. (Olga Kronsteiner, 24.5.2020)