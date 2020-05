Vorerst in den USA erhältlich – später dann auch in weiteren Ländern

Samsungs Outdoor-Fernseher heißt Terrace. Foto: Samsung

Samsung hat einen Outdoor-Fernseher vorgestellt. Terrace 4K Smart TV heißt das Gerät und ist nach IP55 wasserfest und staubdicht. Wie der Name vermuten lässt, bringt das Gerät 4K-Auflösung mit sich. Bei der Bildschirmhelligkeit werden 2.000 nits angegeben. Dadurch soll man auch bei Sonnenschein fernsehen können.

Samsung

Ab 3.455 Dollar in den USA erhältlich

Im August 2020 soll der Fernseher mit Tizen-Betriebssystem in Deutschland, Australien und Neuseeland verfügbar sein. In den USA ist das Gerät ab sofort erhältlich. Dort ist Terrace in insgesamt drei Größen bestellbar: 55 Zoll für 3.455 Dollar, 65 Zoll für 5.000 Dollar und 75 Zoll für 6.500 Dollar. Als Panel kommt QLED zum Einsatz. Eine eigene Soundbar gibt es ebenso – zum Preis ist hierbei nichts bekannt. (red, 22.5.2020)