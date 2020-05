Offenbar hatte nach einem Baseballspiel in der Haftanstalt Puente Grande eine Gruppe von Gefangenen die andere angegriffen

Eine Unteruchung soll klären wie Schusswaffen in die Haftanstalt Puente Grande gelangen konnten. Foto: EPA / Francisco Guasco

Guadalajara – Bei gewalttätigen Zusammenstößen in einem Gefängnis im Westen von Mexiko sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere neun Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Puente Grande im Teilstaat Jalisco verletzt, wie die Gefängnisverwaltung am Freitag mitteilte.

Offenbar hatten nach einem Baseballspiel zunächst fünf Häftlinge eine andere Gruppe von Insassen angegriffen. Das wiederum löste eine heftige Vergeltung der anderen Gefangenen aus. Drei der Opfer wurden erschossen, die anderen totgeschlagen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine Untersuchung soll nun klären, wie die Feuerwaffen in das Gefängnis gelangen konnten. (APA, 23.5.2020)