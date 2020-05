Am Montag soll die Verordnung zum nächsten Öffnungsschritt am 29. Mai vorgestellt werden – bis 10. Juni dann eine Perspektive für den Sommer und Herbst

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist mit der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen zufrieden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag das Prozedere rund um die nächsten geplanten Öffnungsschritte in der Coronakrise skizziert. Demnach werde am Montag die gesamte, den vierten Öffnungsschritt am 29. Mai betreffende Verordnung präsentiert, anschließend kundgemacht. Danach sollen bis 10. Juni umfassend wissenschaftlich evaluiert die langfristigen Weichenstellungen erfolgen.

Auswirkungen der Gastronomieöffnung noch unklar

Dabei werde es um den fünften Öffnungsschritt per 15. Juni und die Perspektiven für Sommer und Herbst gehen. "Voraussetzung dafür ist, dass wir das Coronavirus genauso unter Kontrolle halten können wie derzeit", so Anschober. Das würden alle tagtäglich mit dem Verhalten sowie die Gesundheitsbehörden mit einer sehr offensiven Begrenzung von auftretenden Ausbreitungs-Cluster bestimmen.

Die Öffnungsschritte vom 14. April und 1. Mai hätten laut Anschober zu keinen Auswirkungen auf die Fallzahlen geführt. Noch zu früh sei eine Aussage über die Auswirkungen der Gastronomieöffnung vom 15. Mai.

Mit dem Ausmaß der Corona-Entwicklung im Land von Freitag auf Samstag zeigte sich Anschober zufrieden. 50 Neuerkrankungen innerhalb von 24 Stunden würden die seit vier Wochen konstant auf gleichbleibend niedrigem Niveau bestehende Ausbreitung bestätigen. Die Zahl der insgesamt an oder mit einer Covid-19-Erkrankungen Verstorbenen ist im Tagesvergleich um vier auf 639 gestiegen. Nur noch 28 von gesamt 144 Hospitalisierten befinden sich in intensiv-medizinischer Behandlung. (APA, 23.5.2020)