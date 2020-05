Die Salzburger Olympiasiegerin verkündete am Samstag ihren Rücktritt. Die Entscheidung sei ihr nicht so schwer gefallen

Anna Veith mit ihrer Trophäensammlung. Foto: APA/MIRJA GEH

Schladming/Rohrmoos/Wien – Das Erwartete hat sich am Samstag bestätigt. Das vor rund einem Jahr neu entflammte Feuer ist nun doch langsam erloschen. Anna Veith hängt ihre Rennlatten tatsächlich an den Nagel. Die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin verkündete am Samstagabend im ORF-Gespräch mit Alexander Meissnitzer ihren Rücktritt als aktive Skirennläuferin. "Ich bin glücklich, dass ich heute meine Karriere gesund und erfolgreich beenden kann", sagte Österreichs aktuell erfolgreichste Skirennläuferin. "Ich habe meinen Kindheitstraum gelebt. Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe", sagte sie. "Aber ich weiß auch, wie viele Mühen und Entbehrungen dazu gehört haben. Meine Leidenschaft für den Sport hat mich immer angetrieben, ich habe alles gegeben und die harte Arbeit wurde immer belohnt."

Die Entscheidung sei im vergangenen Winter allmählich gereift, als ihr klar wurde, dass Rennfahren für sie nicht mehr denselben Sinn ergeben würde wie früher. Grundsätzlich sei aber ein Mix aus vielen kleinen Dingen ausschlaggebend gewesen. So werde es zum Beispiel immer schwieriger, hundertprozentig fit zu sein. "Den Schlussstrich zu ziehen ist mir nicht so schwer gefallen", sagte die 30-jährige Salzburgerin bei der Sendung in ihrem Hotel in Rohrmoos. "Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich auf Veränderung."

Konkrete Ziele für die Zeit danach nannte sie nicht. Sie möchte ihre Werte weiterverfolgen, die Jugend unterstützen und ihre Erfahrungen weitergeben. Ein Trainerjob im klassischen Sinne sei für sie nicht vorstellbar, sie wolle nun erst einmal zuhause "Wurzeln schlagen".

Tränen

Zu Tränen gerührt zeigte sich Veith nach Video-Botschaften von Wegbegleitern wie Michaela Kirchgasser, der Deutschen Maria Höfl-Riesch, der Slowenin Tina Maze und der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die sie als sympathische Kollegin, große Sportlerin und "unglaublichen Menschen" würdigten. Neben ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der Veiths Rücktritt bedauerte, ihr aber alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschte, meldete sich auch Marcel Hirscher zu Wort: "Gute Entscheidung, du wirst es genießen. Du warst uns allen ein Vorbild. Ich wünsche dir das Beste für die Zukunft."

Mit Hirscher verbindet Veith einiges. Beide wurden in Hallein geboren, sie fuhren nicht nur als Kinder gemeinsam Rennen, sie drückten auch in der Ski-Hotelfachschule Bad Hofgastein gemeinsam die Schulbank. 2014 holten sie beide Großes Kristall für den Gesamtweltcup, es war Hirschers dritter von acht Streichen, Veiths Erster von zwei.

"Zum Erfolg gibt es keinen Lift. Man muss sich selbst bewegen", steht auf der Startseite des Internetauftritts von Österreichs dreimaliger Sportlerin des Jahres (2013, 2014 und 2015) und Preisträgerin des Skieur d'Or (2014 und 2015). Und weiter: "Anna Veith. Stilvoll, kämpferisch und elegant." Eine Beschreibung die durchaus zu der Rennläuferin mit dem Helm im Gepardendesign ("Ich bin ein Geschwindigkeits-Junkee") passt. "Natürlich und bodenständig" könnte man noch ergänzen.

Anekdote

Starallüren sind den Skistars generell und waren auch Veith stets fremd. Das bekam etwa der Standard 2014 in Sölden zu spüren, als der Redakteur im Außendienst als einziger Medienbeauftragte nicht ganz zufällig ein intimes Fotoshooting des Ausrüsters Head crashte und das muntere Treiben mitverfolgen durfte. Aksel Lund Svindal beliebte trotz eben beim Fußballspiel gerissener Achillessehne zu scherzen, Ted Ligety war guter Dinge, seinen vierten Söldensieg zu schaffen (Am folgenden Rennsonntag war dann aber doch Hirschers Feiertag), Maria Höfl-Riesch schien der erste Saisonauftakt nach ihrem Rücktritt nicht im geringsten zu irritieren, Julia Mancuso gab eine Art übermütigen Clown und Veith, damals noch Fenninger, die in der Vorsaison im Duell mit Höfl-Riesch erstmals den Gesamtweltcup holte, stellte den beim Schnabulieren von links liegen gelassenen Lachsbrötchen ertappten Redakteur freundlich und charmant lächelnd zur Rede: "Na, hast dich reingeschwindelt?"

Zwei Tage später sollte sie ex aequo mit Mikaela Shiffrin den Riesentorlauf am Rettenbachferner gewinnen und damit den fünften Erfolg in dieser Disziplin in Serie schaffen. Bei der Ski-WM in Vail/Beaver Creek 2015 avancierte sie zur Doppelweltmeisterin (Super-G und Riesenslalom) und holte sich Silber in der Abfahrt. Am Ende der Saison fixierte sie nach einem packenden Duell mit der Slowenin Tina Maze zum zweiten Mal großes Kristall für den Gesamtweltcup. Das Werkl schien perfekt zu laufen, doch zu dieser Zeit gab es längst die Querelen zwischen der Salzburgerin und dem ÖSV.

Aufbegehren



Veith forderte eine bessere Betreuung, ähnlich jener, wie sie Hirscher genoss, und spielte gewissermaßen mit dem Feuer, weil ihr deutscher Manager, Klaus Kärcher, just mit Mercedes, der Konkurrenz des ÖSV- und Weltcupsponsors Audi, verhandelte. Als der wochenlang schwelende Konflikt aus der Welt geschaffen wurde, sollte zum Saisonbeginn in Sölden 2015 der Startschuss zu einer neuen Erfolgsserie erfolgen, stattdessen aber begann die Verletzungsmisere.

Veith glaubt nicht, dass der Unfall eine Folge des Konflikts gewesen sei. Sie würde es auch heute wieder so machen. "Ich würde es nicht so sehen, dass es mir geschadet hat." Sie habe sich unfair behandelt gefühlt und wollte etwas dagegen unternehmen.

Nach dem Comeback sollte sie allerdings nur noch ein einziges Mal ganz oben stehen, nämlich im Dezember 2017 beim Super-G in Val d'Isere. 1001 Tage nach ihrem letzten Sieg im Riesentorlauf beim Weltcupfinale in Meribel 2015 holte sie ihren 15. Weltcuptriumph.

Olympia

Denkbar knapp ging es allerdings 2018 in Pyeongchang her, als die Super-G-Olympiasiegerin von Sotschi 2014 ihre zweite Olympia-Goldene um eine Hundertstel verpasste und der Tschechin Ester Ledecka überlassen musste. Veith: "Der emotionalste Tag in meiner Karriere, ähnlich wie Val d'Isere 2017."

Mit dem neuerlichen Kreuzbandriss im Jänner 2019 schien sich das Karriereende anzubahnen, doch Veith wagte noch einmal ein Comeback, verkündete vor rund einem Jahr auf der Wiener Donauinsel, weitermachen zu wollen. 2019/20 schaffte sie allerdings nur bei den Super-G in Bansko (Zehnte) und Rosa Khutor (Siebente) Top-Ten-Platzierungen. Ihren letzten von 46 Podestplätzen holte sie als Zweite beim Super-G in Crans-Montana im März 2018.

In der Corona-Krise blieb Veith nicht untätig, mit der Hilfsaktion #annahilft unterstützt sie durch Online-Verlosungen handsignierter Ausrüstungsgegenstände den Corona-Nothilfefonds der Caritas #wirhelfen für Menschen in Notlage.

Ganz wichtig sei für sie, von etwas träumen zu können. Ihre Träume hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. Wichtig sei ihr auch, authentisch zu sein. (Thomas Hirner, 23.5.2020)