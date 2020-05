Laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks liegt ein Abwahlantrag aus der eigenen Fraktion vor. Am Mittwoch soll abgestimmt werden

AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner könnte bald Geschichte sein. Foto: AfD

München – Die Führung der AfD-Fraktion im Landtag des deutschen Bundeslandes Bayern steht einem Medienbericht zufolge womöglich vor dem Aus. Gegen Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner und Ko-Chef Ingo Hahn liege ein Abwahlantrag aus der eigenen Fraktion vor, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstagabend.

Neben den beiden Fraktionschefs werde auch die Abwahl des stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführers Ferdinand Mang beantragt. Damit seien drei von sechs Fraktionsvorständen betroffen. Das Papier wurde laut BR von zwölf der 20 bayerischen AfD-Abgeordneten unterschrieben. Die Mehrheit der Fraktion entzieht ihrer Führung demnach das Vertrauen. Ebner-Steiner ist eine Vertraute des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.

Abstimmung soll am Mittwoch stattfinden

Unterschrieben hätten auch einzelne AfD-Abgeordnete aus dem Lager des sogenannten Flügels, die Ebner-Steiner bisher unterstützt hatten, berichtete der BR. Mehrere Abgeordnete hätten auf Anfrage bestätigt, dass sie den Antrag unterschrieben haben; offiziell äußern wollte sich jedoch keiner der Beteiligten.

Abgestimmt werden soll den Angaben zufolge bei der Fraktionssitzung am Mittwoch. Ob die drei Betroffenen tatsächlich ihre Posten verlieren, sei aber nicht ausgemacht: Für die Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder brauche es eine Zweidrittelmehrheit, also insgesamt 14 Stimmen. Dazu wären neben den Unterzeichnern des Antrags also zwei weitere Abgeordnete nötig. (APA, 24.5.2020)