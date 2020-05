Alexander Van der Bellen gibt an, er habe sich verplaudert. Foto: REUTERS

Mehreren Medienberichten zufolge sollen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer in der Nacht auf Sonntag von der Polizei dabei angetroffen worden sein, wie sie nach der Sperrstunde in einem Gastgarten saßen. Laut "Kronen Zeitung" kontrollierte die Exekutive gegen 0:20 Uhr "ein scheinbar verliebtes Pärchen", das trotz Regen und Sturm mit Getränken am Tisch im Schanigarten eines Italieners saß. Gemäß der zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erlassenen Verordnung dürfen sich Gäste nur bis zur Sperrstunde um 23 Uhr in Lokalen aufhalten.

Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz am Sonntag. "Mediale Berichte, wonach es sich bei einer der in dem Schanigarten eines Lokals in der Wiener Innenstadt angetroffenen Personen um den Herrn Bundespräsidenten handelt, werden bestätigt", hieß es zu der Causa. Eine Meldung bezüglich des Sachverhaltes sei verfasst und an den zuständigen Magistrat zur rechtlichen Beurteilung weitergeleitet worden.

Laut einem Bericht von oe24.at gestand Van der Bellen "einen Fehler" ein: "Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden und meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid", wird der Bundespräsident zitiert. Der Wirt soll angegeben haben, er habe das Lokal um 23.00 Uhr geschlossen, der Bundespräsident habe danach "einfach noch mit seiner Frau draußen im überdachten Schanigarten nett geplaudert", zitiert die Krone.

Reaktion der FPÖ

Unklar ist, ob es mit dem Versacken des Präsidenten zu Fehltritten kam. Laut Leitlinien der Wirtschaftskammer darf der Betreiber "das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 und 23.00 Uhr zulassen" – fraglich ist jedoch, ob man Kunde oder Kundin ist, wenn man nicht mehr bestellt oder konsumiert. Laut Krone könne ein Lokal seinen Gästen auch nach dem Schließen erlauben, sitzen zu bleiben. Das gelte dann als Privatfeier, solange Küche und Schank gesperrt seien

Prompt und mit scharfer Kritik reagierte die FPÖ: Abgeordneter Michael Schnedlitz spricht in einer Aussendung von Verhöhnung: "Wer mit einer solchen Selbstverständlichkeit auf die Verordnungen pfeife, gehe wohl davon aus, selbst über dem Gesetz zu stehen." Dass nach dem PR-Debakel von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Kleinwalsertal nun ein weiterer Politiker scheinbar gegen Corona-Maßnahmen verstößt, zeige, "wie unnütz und unpraktikabel die Anordnungen der schwarz-grünen Regierung sind." (APA, red, 24.5.2020)