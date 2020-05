Auch Holger Gertz von sueddeutsche.de ist von dieser Folge – und besonders von Karl Markovics – angetan: Die SWR-Episode von Friederike Jehn (Buch: Wolfgang Stauch) besticht nicht nur in diesem Moment durch ihre Präzision und Ordnung. Das entscheidende Detail mit dem Kinobesuch ist so winzig wie plausibel, die Rückblenden sind so kurz wie aussagekräftig, sie erzählen die Geschichte hinter der Geschichte und bereichern den Thriller durch die Emotion. Alles ist in der Waage in diesem Film. Und wenn der Tabakhändler (großartig: Karl Markovics) flüstert: "Vor ein paar Jahren habe ich einen schweren Fehler gemacht", fügt sich auch dieser zunächst rätselhaft in der Landschaft stehende Satz später ins große Ganze."