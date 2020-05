Der Bundeskanzler stellt Bundesländern, die keine Neuinfektionen mehr aufweisen, eine frühere Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus in Aussicht. Nur Wien und zwei weitere Länder wären davon ausgenommen.

Bei niedrigen Covid-Ansteckungszahlen dürfen einzelne Bundesländer nun auf Lockerungen der Maßnahmen hoffen. In Kärnten wünscht man sich etwa Nachsicht bei der Maskenpflicht. Wien hingegen ist skeptisch. Foto: Heribert Corn

Die Antwort aus dem von Rudolf Anschober (Grüne) geführten Gesundheitsministerium ist äußerst kurz und knapp: "Wir prüfen das derzeit." Mehr will man vorerst nicht zu dem Vorstoß von Sebastian Kurz (ÖVP) sagen.



Der Kanzler hat am Wochenende in einem Interview mit "oe24.tv" in Aussicht gestellt, dass es bald regional differenzierte Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus geben könnte, denn: "Mittlerweile ist es Realität, dass die Entwicklung unterschiedlich ist."

Sechs Bundesländer ohne Neuinfektion

Auf STANDARD-Nachfrage im Kanzleramt erklärte man am Sonntag, dass von Samstag auf Sonntag "bereits sechs Bundesländer ohne neuen Coronavirus-Fall" waren – konkret das Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark und Vorarlberg. Deshalb stehe man "dort, wo die Situation bereits gut ist", allfälligen Lockerungen "positiv gegenüber".

Ob man auch Wien Lockerungen empfehlen könne, wo doch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stets die dortigen Neuinfektionen thematisiere? Darauf wollte man sich im Büro von Kurz nicht einlassen, nur so viel hieß es dazu: "Wie etwaige regionale Lockerungen im Detail aussehen können, wird Teil von Gesprächen mit den Landeshauptleuten und den zuständigen Gesundheitsbehörden sein." Nachsatz: "Klar ist, die Erfolge im Kampf gegen das Virus dürfen dadurch aber nicht gefährdet werden."

Laut Innenminister Nehammer entfallen derzeit 60 Prozent aller Neuinfektionen auf nur ein Bundesland – und zwar Wien. Von 800 aktuell erkrankten Personen sind 476 aus der Bundeshauptstadt.

Zurückhaltendes Wien

Dort gibt man sich vorerst zurückhaltend. Aus dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) heißt es, es gebe noch sehr viele offene Fragen, die nach der Ankündigung des Kanzlers im Raum stünden. Etwa jene, welche Regionen in Zukunft unterschiedlich behandelt werden könnten: Werde zwischen politischen Bezirken oder Bezirken, von denen es in Wien 23 gibt, differenziert? Geht es um die die unterschiedliche Behandlung von Stadt und Land oder um die Bundesländergrenzen? Auch sei noch offen, welche Lockerungen oder Maßnahmen Kurz überhaupt gemeint habe und auf welcher Grundlage die Ungleichbehandlung geschehen solle. Man sei "gespannt" auf eine Konkretisierung des Kanzlers. Jedenfalls, so heißt es aus dem Rathaus, dürften allfällige regionale Ungleichbehandlungen nur "auf Basis wissenschaftlich und medizinisch fundierter Recherche" fallen.

Neben Wien sind noch Niederösterreich und Tirol im Klub jener Bundesländer, die auch am Wochenende wieder Neuinfektionen verzeichnet haben und damit laut ersten Überlegungen des Kanzlers noch keine Spezialbehandlung erwarten könnten. Doch die Zahlen halten sich auf einem insgesamt niedrigen Niveau: 135 Personen sind in Niederösterreich aktuell erkrankt. Damit liegt das Bundesland in der Statistik derzeit auf Platz zwei. In Tirol sind es gar nur mehr 36 aktuelle Fälle.

Vorbildhaftes Kärnten

Den Anstoß zur Diskussion gab übrigens Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Im südlichsten Bundesland wird seit diesem Samstag kein einziger Patient mehr aufgrund einer Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus behandelt, wie Kaiser am Wochenende mitteilte. Auch sonst sind seine Zahlen auffallend niedrig: Ganz Kärnten zählt nur noch drei aktuell infizierte Personen, und ihnen stehen 395 Genesene gegenüber.

Bereits Anfang April habe er vorgeschlagen, dass "in Bundesländern wie zum Beispiel Kärnten oder auch einzelnen Regionen, in denen es nur sehr wenige mit Corona infizierte Personen gibt, einige der sehr strengen Maßnahmen früher als in anderen Bundesländern gelockert werden sollten", erinnerte Kaiser. Doch bis vor kurzem fand das auf Bundesebene wenig Gehör.

So forderte der Landeshauptmann etwa, dass die Schüler an Kärntens Schulen früher wieder mit dem Turnunterricht beginnen können, denn die Kinder brauchten Bewegung. Gleichzeitig wäre aus Sicht Kaisers zu prüfen, wie lange eine Maskenpflicht für Kinder in Schulen noch unbedingt notwendig sei. (Oona Kroisleitner, Nina Weißensteiner, 24.5.2020)