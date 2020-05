Daheim bleiben

Marcel Hirscher wird ORF-Moderator und führt durch "Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot Weiß Rot"

Ex-Skistar will am 21. Mai in ORF 2 Lust auf Urlaub in Österreich machen – Hirscher: "Abenteuer kann man auch in Österreich erleben"