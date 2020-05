Matthias Strolz: Kraft & Inspiration für diese Zeiten

Foto: Verlag

Maria Stern: Politik nach Corona – 55 guten Nachrichten Foto: Verlag

Cocooning bedeutet laut gängigen Lexika "vollständiges Sichzurückziehen in die Privatsphäre; das Sichaufhalten zu Hause als Freizeitgestaltung". Im Gegensatz und in Ergänzung dazu fügt Matthias Strolz, emeritierter Neos-Mastermind, Autor, Philosoph und Motivator, unserem Sprachschatz ein neues Substantiv hinzu. "Cor-cooning" lautet seine Wortschöpfung. Er beschreibt jenen Zustand als "staatlich verordnetes Sichzurückziehen in die Privatsphäre; das Sichaufhalten zu Hause als Alltagsgestaltung aufgrund der Corona-Pandemie". Sic!

Was ist wichtig, was relevant? Was wird einem als unverzichtbar verkauft – von Werbung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft? Welchen Götzen folgt man? Die aktuelle Situation legt offen dar, woran es krankt, welch prekäre Verhältnisse global herrschen, welche Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten die Individuen in Schach halten.

Positive Ansätze

Mattias Strolz versucht in seinem aktuellen Buch Kraft & Inspiration für diese Zeiten Antworten zu geben, gleichzeitig aber immer auch Fragen zu stellen. Über das Dasein, über den Sinn. Ähnlich ist der Gedanke, anders aber der Zugang, den Maria Stern, Ex-Parteichefin der Liste Jetzt, formuliert. Sie fasst in 55 guten Nachrichten zusammen, welche Politik nach Corona ihres Erachtens notwendig wäre, um dem Planeten Erde eine Zukunft zu gewährleisten. Sterns Thesen sind kurz und bündig, Strolz holt eher weitläufig aus, umkreist, umarmt seine Gedanken. Anregung zur Diskussion bieten die relativ positiven Ansätze beider ehemaligen Politiker. Streitbar.

"Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar", schrieb einst Ingeborg Bachmann. Diesem Statement ist nichts hinzuzufügen, sollte man eigentlich meinen. Außer im Speziellen vielleicht, dass zu objektiven Wahrheiten subjektive Lösungen existieren. (Gregor Auenhammer, 25.5.2020)