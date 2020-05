Die männliche Sexualität ertanzen: das Stück "Boys Awakening" vom Theater Foxfire jetzt zum Nachschauen. Foto: Rainer Berson

Kunst

Ja, es gibt Professuren für dreidimensionales Gestalten, und der deutsche Künstler Reiner Maria Matysik hat so eine inne. Seine Gastvorlesung an der Angewandten "Create Hopeful Monsters", der man am Dienstag um 14 Uhr über die Plattform Zoom (Meeting-ID: ID: 980 9326 4296) beiwohnen kann, gehört zur Reihe "Speculative Biologies: New Directions in Art and Biotechnology". Matysik passt da als Gründer eines Biolabs, in dem Mikrobiologie auf Kunst- und Designforschung trifft, gut hin. Sein Vortrag wird sich freilich auch mit der aktuellen Isolation durch die Corona-Krise auseinandersetzen. Er plant, intimen physischen Kontakt mit Mitteln der digitalen Kommunikation herzustellen – wie das funktionieren soll, wird das Zoom-Meeting zeigen. (abs)

Konzert

Noch bleiben die Sitze im Wiener Konzerthaus leer. Nach wie vor setzt man dort auf das Format "Moments Musicaux": Im leeren großen Saal wird für das Onlinepublikum musiziert, konkret: Robert Kovacs bringt die Orgel des Hauses zum Klingen. Um 19 Uhr (auf www.konzerthaus.at) erschallen Werke der Romantik, also jene von Schumann, Liszt und auch Grieg. Am Donnerstag geht es dann jazzig weiter – mit dem Duo David Helbock (Klavier) und Lorenz Raab (Trompete). (tos)

Theater

Die Kids mal vorm Laptop zu parken macht einen sicherlich nicht zu miesen Eltern – auch wenn dort nur Schrott läuft. Umso besser aber, wenn es etwas Feines zu sehen gibt, das vielleicht sogar noch eine Affinität zum Theater im pubertierenden Nachwuchs zutage fördert. Das Theaterhaus Dschungel hat "Boys Awakening" vom Theater Foxfire aufgezeichnet und zeigt die Tanzperformance über das Thema männliche Sexualität noch bis 27. Mai. Ab 13 Jahren. (abs, 25.5.2020)