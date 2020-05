In dieser Galerie: 9 Bilder "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven" "Space Haven"

Wieder mal hat sich ein Indie-Game in die Topseller bei Steam katapultiert. Space Haven von Bugbyte erschien vor vier Tagen und ist innerhalb kurzer Zeit in die Top 10 der meistverkauften Spiele der Plattform gewandert. Zurecht, wie viele Spieler dem Game bescheinigen. Space Haven ist das bereits dritte Spiel von Bugybte, einer finnischen Spieleschmiede, die aus einem recht kleinen Team besteht. Zuvor wurden Battlevoid: Harbinger und Battlevoid: Sector Siege veröffentlicht.

Melange aus "Rimworld", "FTL" und "Oxygen Not Included"

Space Haven spielt wie die beiden vorherigen Games im Weltraum. Ziel des Spiels ist es, mit einem Raumschiff eine neue Heimat zu finden. An Bord finden sich mehrere Zivilisten, die unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse aufweisen. Mit der Crew gilt es nun, das Universum zu erforschen und dabei zu erleben und eventuell andere Menschen in der Not zu treffen. Am ehesten lässt sich Space Haven mit Rimworld, FTL: Faster Than Light und Oxygen Not Included vergleichen – es ist eine Melange aus den drei genannten Games.

Game soll ein "wahres Juwel" werden

Space Haven ist als Early-Access-Titel um 21,99 Euro für Windows, Mac und Linux erschienen. Die Entwickler denken, dass sie noch zwei Jahre an dem Game arbeiten werden, bis es ein "wahres Juwel geworden ist". Die Indie-Spieleschmiede will dabei aber nicht hudeln – eventuell kann es also zu Verzögerungen kommen. Zurzeit soll das Game bereits sehr gut spielbar sein. Schwerwiegende Bugs werden ausgeschlossen. Sollten diese dennoch auftreten, wird das Team diesen schnellstmöglich beseitigen.

Bugbyte Ltd.

Spiel erhält bereits sehr viel Lob

In den Rezensionen zu dem Spiel finden sich sehr viele positive Worte. Insgesamt haben mehr als 570 Nutzer eine Wertung abgegeben, wovon 87 Prozent positiv ausfallen. "Die besten Elemente von FTL, Oxygen Not Included und Rimworld zu einer delikaten Mischung gemacht", merkt ein User an. Ein weiterer Spieler, der seit dem Launch bereits 53 Stunden gespielt hat, schreibt, dass man mit dem Game all seine "Raumschiff-Fantasien" ausleben kann. "Dieses Spiel ist visuell und hinsichtlich des Soundtracks beeindruckend – die Alpha fühlt sich schon wie das vollständige Spiel an", urteilt ein weiterer Spieler.

Für manche Nutzer zu schwierig beim Einstieg

Die Kritik dreht sich hauptsächlich darum, dass das Spiel absolut nicht einsteigerfreundlich ist und man anfangs viel Zeit benötigt, um sich überhaupt auszukennen. Zudem beklagen Nutzer, dass der Umfang des Games noch sehr knapp bemessen ist. Support für Modding wird den Entwicklern etwa nahegelegt, damit die Community mit Zusätzen nachhelfen kann. Zuletzt soll auch die KI noch schwachbrüstig ausfallen, sodass die Crew – wenn sie autonom agiert – dumme bis tödliche Fehler macht. Generell merken aber auch die Kritiker an, dass durchaus Potenzial besteht – wenn das Team weiterhin an Space Haven werkelt.

Community ist nun gefragt

Finanziert wurde das Spiel übrigens durch eine Kickstarter-Kampagne, bei der rund 260.000 Dollar gesammelt wurden. Das finnische Team will sich nach dem Early-Access-Start nun darum kümmern, dass bestehende Funktionen aufgebaut und neue implementiert werden. Zudem werden mehr Inhalte versprochen und dass der Einstieg erleichtert wird. Zuletzt liegt es nun an der Community in welche Richtung sich Space Haven bewegt. Über mehrere Kanäle kann den Entwicklern Feedback weitergegeben werden – dieses soll direkt in die Arbeit der Spieleschmiede fließen. (dk, 25.5.2020)