Theorie, dass Tech-Milliardär mit einem Impfstoff Mikrochips einpflanzen will, ist besonders bei Republikanern und Fox-News-Zuschauern akzeptiert

Verschwörungstheorien zu Bill Gates haben aktuell Hochkonjunktur. Foto: imago images/Ralph Peters

Mehr als 40 Prozent der Republikaner-Sympathisanten glauben Verschwörungstheorien zu Bill Gates. Dies ergab eine Befragung von YouGov, an der sich 1.640 US-Amerikaner beteiligten. Abgefragt wurde unter anderem, ob es stimmt, dass der Tech-Milliardär mit einem Corona-Impfstoff Menschen einen Mikrochip verpassen will.

Fox News und Trump führt zu Glauben an Verschwörungstheorien

Fast 50 Prozent aller Menschen, die hauptsächlich Fox News konsumieren, schenken dieser Verschwörungstheorie Glauben. 44 Prozent aller selbsternannten Trump-Wähler sehen dies genauso. Nur 26 Prozent der deklarierten Republikaner denken, dass dies falsch sei. 31 Prozent sind sich hingegen nicht sicher.

Gates und 5G im Fokus von wilden Thesen

Seit Wochen wird das Netz mit Verschwörungstheorien überschwemmt. Die Thesen werden mittlerweile auch bei so manchen Corona-Demos vorgetragen. Im Zentrum steht Microsoft-Gründer Bill Gates, der viel Geld seiner Stiftung in die Hand nimmt, um an einem Impfstoff zu forschen. Auch die Mobilfunktechnologie 5G soll laut Verschwörungstheoretikern eine Rolle bei der Verbreitung gespielt haben. Dies führte dazu, dass mehrere Mobilfunkmasten angezündet wurden. (red, 25.5.2020)