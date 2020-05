Dominic Cummings, Regierungsberater. Foto: APA/AFP/Leal-Olivas

Boris Johnsons Unterstützung für seinen Stabschef Dominic Cummings hat am Montag in Großbritannien Empörung verursacht. Bischöfe der anglikanischen Staatskirche bezichtigen den Regierungschef öffentlich der Lüge und Respektlosigkeit gegenüber der Bevölkerung. Führende Wissenschafter sorgen sich um den Fortbestand des Corona-Lockdowns; dieser sei durch Cummings' Reise quer durchs Land unterminiert worden. Mehr als zwei Dutzend Hinterbänkler der konservativen Regierungspartei fordern den Rücktritt des hochumstrittenen Beraters, der am späten Montagnachmittag eine Erklärung abgeben wollte.

Der mit Sars-CoV-2 infizierte Stabschef, 48, war mitten im strengen Corona-Lockdown Ende März aus London zum Anwesen seiner Eltern ins mehr als 400 Kilometer entfernte Durham gereist; mit im Auto saßen seine ebenfalls erkrankte Frau und der gemeinsame Sohn. Zu dieser Zeit lautete die Anweisung der Regierung an die gesamte Bevölkerung, bis auf wenige Ausnahmen zu Hause zu bleiben und jede unnötige Reise zu unterlassen. Menschen mit Covid-Symptomen sollten sich 14 Tage lang in den eigenen vier Wänden isoliert aufhalten.

Vaterinstinkt

Johnson erklärte in einer Pressekonferenz am Sonntagabend das Verhalten seines Chefberaters mit der Sorge um die Betreuung des Vierjährigen: Cummings und seine Frau Mary Wakefield, eine prominente Redakteurin des konservativen Magazins "Spectator", hätten "keine Alternative" gehabt. Das bestens vernetzte Paar lebt im wohlhabenden Nordlondoner Stadtteil Islington. In Durham sollte Cummings' Schwester die Notfallbetreuung übernehmen, was durch Wakefields rasche Genesung letztlich nicht erforderlich wurde.

Die offenkundigen Lockdown-Verstöße seines Chefberaters tat der Premierminister als "Instinkt jedes Vaters" ab: "Er handelte verantwortlich, legal und mit Integrität." Mit dieser Einlassung stellten sich der einstige Anführer der populistischen Vote-Leave-Kampagne sowie sein damaliger Chefstratege gegen die überwältigende Volksmeinung. Cummings wurde vor seinem Haus beschimpft und ausgebuht; einer Umfrage der Firma Yougov zufolge halten 68 Prozent der Briten sein Vorgehen für falsch, eine Mehrheit fordert seinen Rücktritt.

Kein Respekt

Moralische Unterstützung erhielten die Zornigen durch mehrere Oberhirten der anglikanischen Staatskirche. Der Premierminister habe "keinen Respekt für das Volk", glaubt Vivienne Faull, die Bischöfin von Bristol; Johnson habe "gelogen und uns wie Deppen behandelt", assistiert Nick Baines, Bischof im nordenglischen Leeds. Wie Tausende anderer Eltern sei er "nicht einem Instinkt, sondern den Regeln gefolgt", teilte der Leiter der Diözese Worcester, John Inge, mit. Unverhohlen forderte sein Kollege aus Manchester, David Walker, Cummings' Rücktritt: "Sonst besteht kein Vertrauen mehr in das Wort von Ministern." Baines, Faull und Inge gehören qua Amt dem Oberhaus an.

Auch hochrangige Wissenschafter wiesen auf die Gefahr hin, die Öffentlichkeit könne die weiterhin geltenden Ausgangsbeschränkungen zukünftig nicht mehr ernst nehmen. "Der Premierminister hat binnen weniger Minuten das Vertrauen der Bevölkerung zerstört", glaubt der Psychologe Stephen Reicher, der einem Beratergremium der Regierung angehört.

Rücktrittsforderungen

Johnsons Persilschein für den wichtigsten Mann seiner Regierung hat die Unruhe auf den Hinterbänken seiner eigenen Fraktion verstärkt. Mehrere Vorsitzende einflussreicher Unterhausausschüsse sowie frühere Staatssekretäre forderten den sofortigen Rücktritt des als eine Art Rasputin in der Downing Street ohnehin hochumstrittenen Chefberaters; andere sprachen sich für eine detaillierte Untersuchung aus.

Die Polizeibehörde der Grafschaft Durham hat am Montag ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei soll geklärt werden, ob sich Cummings gesetzeskonform verhalten hat. Infrage steht nicht nur die Reise Ende März; auch zwei angebliche Ausflüge in die Umgebung der Universitätsstadt, bei denen der Stabschef laut britischen Medien gesichtet worden ist, hätten Verstöße gegen das geltende Regularium dargestellt. (Sebastian Borger aus London, 25.5.2020)