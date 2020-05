Der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser (von links) nach der Sitzung des Kuratoriums der Salzburger Festspiele am Montag. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Die Salzburger Festspiele werden im 100. Jahr ihres Bestehens in gestutzter Form stattfinden. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird das Festival auf 1. bis 30. August verkürzt. Statt 200 Vorstellungen an 44 Tagen an 16 Spielstätten wird es etwa 90 Vorstellungen in höchstens sechs Spielstätten geben.

Das Direktorium mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Intendant Markus Hinterhäuser und dem kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz hat dem Kuratorium in der Sitzung am Montag ein Konzept für ein verkleinertes Sommerfestival vorgelegt, das auch beschlossen wurde. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden. (APA, 25.5.2020)