Zwischen Peugeot und seinem österreichischen Händlerverband hängt der Haussegen schief. Foto: EPA / Christophe Petit Tesson

Wien – Paukenschlag im Autohandel: Das Kartellgericht hat dem französischen Autohersteller PSA wegen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung im Neuwagenvertrieb in Österreich verurteilt. Das gegen Generalimporteur Peugeot Österreich Mitte Mai ergangene Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Chef der Bundeswettbewerbsbehörde BWB, Theodor Thanner, bestätigt auf Anfrage STANDARD-Informationen über den Spruch des Kartellgerichts. In der Branche geht man davon aus, dass Peugeot Österreich gegen das unter Verweis auf Europäisches Kartellrecht (Artikel 102) ergangene Erkenntnis vor dem Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof in Berufung gehen wird.

Bei Peugeot Österreich bestätigt man die Entscheidung des Kartellgerichts im Verfahren Büchl GmbH gegen die Peugeot Austria GmbH und räumt ein, dass der Spruch "für uns teilweise sehr überraschend" ist. Viele der Ausführungen des Erstgerichts zu den dem Antrag stattgebenden Punkten seien "schlicht nicht nachvollziehbar. Sie decken sich aus unserer Sicht auch nicht mit den Ergebnissen des bisherigen Verfahrens", teilte ein Sprecher mit und kündigte Rechtsmittel an. "Wir gehen daher davon aus, dass die Entscheidung in dieser Form nicht in Rechtskraft erwachsen wird."

Freiheit der Preissetzung eingeschränkt

Konkret bemängelt das Gericht unter Vorsitz von Richterin Sabine Völkl-Torggler, dass Peugeot Österreich gegenüber den Fahrzeughändlern einseitige Beschränkungen der Preissetzungsfreiheit praktiziere und diese wirtschaftlich zur Teilnahme an Preisaktionen des Herstellers zwinge. Damit werde die Freiheit bei der Preisgestaltung beim Endkunden unzulässig eingeschränkt.

Auch die von Peugeot-Händlern kritisierte Koppelung von Prämienzahlungen an Umfragen zur Kundenzufriedenheit erachtet das am Oberlandesgericht Wien angesiedelte Kartellgericht als unzulässig. Die Kosten für "Mystery Shopping" und aufwändige Kontrollsysteme, sogenannte Audits für Neuwagen- und Werkstättengeschäft darf der Hersteller laut dem Urteil künftig nicht mehr auf die Vertragshändler abgewälzt werden. Dem Vernehmen nach wurde allein für Mystery Shopping rund 2000 Euro in Rechnung gestellt.

Konkurrenz durch den Konzern

Zudem seien durch bewusst überhöhte Verkaufsziele die Handelsspannen reduziert worden, heißt es in dem Urteil, das von Fahrzeughändlern als Etappensieg gefeiert wird. Druck auf die Händler wurde demnach von PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel) selbst ausgeübt, indem von konzerneigenen Handelsbetrieben Fahrzeuge zu gestützten Preisen verkauft wurden.

"Das ist eine richtungsweisende Entscheidung für die österreichischen Fahrzeughändler", sagt Thanner. "Dadurch wird kaufmännische Freiheit und Wettbewerb wiederhergestellt."

Jahrelanger Rechtsstreit

Der Spruch des Kartellgerichts stellt das vorläufige Ende eines jahrelangen Rechtsstreits zwischen Peugeot-Händlerverband und PSA dar. Geklagt hatte ein oberösterreichischer Peugeot-Händler mit Standorten in Ried, Schärding und Mattighofen.

Abgeblitzt sind die Händler vor den Wettbewerbshütern bei den vom Konzern vorgeschriebenen Investitionen etwa in die Ausstattung der Schauräume und die Verrechnung von Schulungspauschalen. Diese sind zumutbar, zumal Peugeot nicht nur die Art und Beschaffenheit von Einrichtung und Böden vorgeschrieben, sondern sich an den im Sinne der Corporate Identity vorgeschriebenen Kosten auch beteiligt habe. (Luise Ungerboeck, 26.5.2020)