Ein von Elon Musk veröffentlichtes Fotos seines gemeinsamen Sohnes mit Grimes. Foto: Elon Musk

Angesichts all der Kontroversen, in die sich Elon Musk derzeit so verwickelt hat, wäre die Geburt seines Sohnes wohl nur eine Randnotiz geblieben. Hätten sich Musk und seine Partnern, die Musikerin Grimes, nicht für einen ziemlich ungewöhnlichen Namen entschieden. Nun nehmen die beiden eine Detailkorrektur vor.

Ausgebessert

Das bislang als X Æ A-12 bekannte Kind soll künftig XÆ A-Xii heißen, verkündet Grimes auf ihrem Instagram-Kanal. Der Grund dafür ist recht simpel: "Römische Zahlen sehen einfach besser aus". Ob das Kind überhaupt offiziell so heißen darf, ist dabei allerdings längst nicht geklärt. Immerhin verbietet das kalifornische Recht unter anderem die Verwendung von Sonderzeichen oder auch römischen Zahlen in Namen für Kinder.

Erläuterung

Die Bedeutung des Namens hatte Grimes schon vor einigen Tagen entschlüsselt. So steht "X" schlicht für eine unbekannte Variable, während "Æ" ihre "elfische Schreibweise" von "AI" (also: Künstlicher Intelligenz" ist. Und A-12 ist ein Vorläufer von SR-71, dem LIeblingsflugzeug der beiden. Wie das Ganz auszussprechen ist, hatte wiederum Musk in einem Interview mit dem Podcaster Joe Rogan verraten. Die schwierigste Stelle ist dabei das "Æ", das laut Musk wie das englische Wort "Ash" gesprochen wird. (red, 26.05.2020)