Wien – Mit dem nächsten Öffnungsschritt am Freitag, dem 29. Mai, dürfen Tiergärten auch ihre Indoor-Bereiche wieder öffnen. Der Tiergarten Schönbrunn öffnet somit auch jene Tierhäuser, bei denen die Tiere nicht auf den Außenanlagen zu sehen sind. Dann ist auch der heurige Pinguin-Nachwuchs im Polarium erstmals für die Besucher zu sehen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

"Im April sind zehn Pinguin-Küken geschlüpft. Die erste Zeit werden sie von ihren Eltern versorgt. Vater und Mutter wärmen die Küken abwechselnd und füttern sie mit vorverdautem Fischbrei. Später übernehmen sie unsere Tierpfleger in ihre Obhut und ziehen sie hinter den Kulissen groß. Sie füttern die Küken und wiegen sie, um ihre Gewichtszunahme zu kontrollieren. Nun sind die Küken groß genug, um im Polarium wie in einem Kindergarten gemeinsam betreut zu werden", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Häuser öffnen wieder

Neben dem Polarium sind ab Freitag das Aquarien-Terrarienhaus, Regenwaldhaus, Koalahaus und das Insektarium geöffnet. Die Häuser wurden in den Rundweg, der durch den Tiergarten führt, integriert. "Jetzt sind alle Besucherlieblinge zu sehen, von den Koalas Bunji und Wirri Wirri über unsere Riesenschildkröte Schurli bis zum attraktiven Pinguin-Nachwuchs", erläuterte Hering-Hagenbeck. Wie in Geschäften und Museen ist es in den Tierhäusern behördlich vorgeschrieben, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.

Vor den Eingängen der Tierhäuser werden Mitarbeiter kontrollieren, dass die maximale Personenanzahl in den Häusern eingehalten wird. Auch das Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens, das vom Tiergarten und den Österreichischen Bundesgärten gemeinsam betrieben wird, kann ab Freitag wieder besucht werden.

Bisher nur Außenbereich offen

Seit 15. Mai hatte der Tiergarten Schönbrunn nach 65 Tagen coronabedingter Schließung wieder geöffnet – bis dato allerdings nur den Außenbereich. Ein umfangreiches Konzept mit Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten wurde erarbeitet. Es wird empfohlen, Tickets vorab online zu erwerben.

Auch Jahreskartenbesitzer sollten sich ein Zeitfenster für die Ankunft beim Tiergarten reservieren, um Schlangen vor den Kassen zu vermeiden. Ein großes Aufgebot an zusätzlichem Personal ist im Einsatz, um auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen."Wir tun alles, um den Tiergartenbesuch sicher zu gestalten. Ein großes Dankeschön gilt unseren Besuchern, denn letztendlich können wir einen sicheren und erfreulichen Tiergartenbesuch nur ermöglichen, wenn sich die Besucher eigenverantwortlich an unsere Empfehlungen und Vorgaben halten." (APA, 26.5.2020)